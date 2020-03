Natteravnene har netop haft jubilæum, og de efterlyser flere teenageforældre til at skabe ro i nattelivet.

20 år i de unges tjeneste

Greve - 29. marts 2020 kl. 13:26 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En natteravn skaber tryghed, og unge kan komme til dem med udfordringer i hverdagen, som de ikke kan tale med deres forældre om. Sådan lyder det fra Else Binderup, der er lokalformand for Natteravnene i Greve. I 18 år har hun brugt noget af sin fritid på at gå sammen med to andre i aften- og nattetimerne.

Det er spændende at være med til at gøre en forskel, og så er det rart at få noget motion og snakke med både andre natteravne og de unge, siger Else Binderup.

Hun meldte sig som frivillig, da hendes yngste barn var 14 år og har altså næsten været med fra starten. Det har hun planer om at fortsætte med.

Men vi kan godt bruge nogle flere - især forældre til teenagere, siger Else Binderup og fortæller, at Natteravnene både går rundt i Greve, Tune og Hundige i weekenderne, hvor en del af områdets unge bevæger sig ud i mørket.

I årenes løb er det småt med problemer, som Natteravnene har oplevet. Else Binderup peger på noget uro ved en lukket bodega for en del år siden, men ellers er det en positiv oplevelse af være natteravn, fortæller hun.

Krammere og high fives

- Nogle gange skal man da tælle til 50 og prøve at bevare roen og tale med de unge på en pæn og forstående måde. Det er dog vigtigt at sige, at langt de fleste synes godt om os og råber søde ting til os og giver high fives og krammere, siger hun og givet et bud på, hvorfor de bliver så godt modtaget.

- Det vigtigste er at skabe tryghed og tale med de unge. Vi kommer ikke med nogen læftede pegefingre. Nogle gange kommer unge og snakker med os om ting, som de ikke kan tale med deres forældre om, siger Else Binderup.

Jubilæet var fredag den 28. februar. Dagen blev markeret om lørdagen, hvor Natteravne fra Greve og Tune samt gæster fra Albertslund, Brøndby og Køge gik gennem først Tune Centret, dernæst Waves, og endelig Greve Centret og delte bolsjer, balloner og vand ud. Efter fire timers vandring sluttede dagen af på Café Jenners med en god frokost og underholdning med musik af en lokal jazz trio samt Second Horizon.

Prøv en tur

Vi vil gerne benytte denne lejlighed til at takke dagens sponsorer: SuperBrugsen i Tune for vand til uddeling, Føtex i Greve Midtby Center for en flot jubilæums kagemand og McDonalds i Hundige for en kop kaffe/te/kakao at varme os på, lyder det fra Natteravnene i Greve og Tune.

De forsøger Natteravnene at være på gaden så tit som muligt, som regel fredag og/eller lørdag aften i tidsrummet kl. 21:00-24:00 +/-. Tidspunktet kan være tidligere, især om vinteren, eller senere - det bestemmer det enkelte hold selv. Har du lyst til at komme med på en prøve-gåtur med Natteravnene, enten i Greve eller Tune, er du velkommen til at kontakte Natteravnene på telefonnummer 22 68 86 60. Natteravnene er en frivillig organisation, som du kan læse meget mere om på www.natteravnene.dk.