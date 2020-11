Send til din ven. X Artiklen: 18-årig kvalt i gartneri: Arbejdsgiver får kritik af tilsyn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

18-årig kvalt i gartneri: Arbejdsgiver får kritik af tilsyn

Greve - 09. november 2020 kl. 11:00 Kontakt redaktionen

Der var flere sikkerhedsmæssige problemer, da en 18-årig mand i oktober blev udsat for en alvorlig arbejdsulykke på et gartneri i Karlslunde i Greve Kommune. Det skriver Fagbladet 3F.

I forbindelse med ulykken mistede manden bevidstheden, og han døde fire dage senere på sygehuset.

Problemerne med sikkerheden på gartneriet fremgår af Arbejdstilsynets rapport om ulykken, som Fagbladet 3F har fået aktindsigt i.

»Det er Arbejdstilsynets vurdering, at den ansatte ikke har modtaget tilstrækkelig og hensigtsmæssig instruktion, således at arbejdet med rengøring under dyrkningsanlæg kunne foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt«, skriver tilsynet i rapporten.

- I Arbejdstilsynet er vi i gang med at undersøge, om der er grundlag for at politianmelde afdødes arbejdsgiver. Udover det, der står i tilsynrapporten, har vi ingen yderligere kommentarer til den tragiske ulykke, siger tilsynschef Kristine Christensen til Fagbladet 3F.

Arbejdstilsynet har efter arbejdsulykken udstedt to påbud om, at der straks skal rettes op på sikkerheden i forbindelse med arbejdet.

Ulykken skete fredag 23. oktober klokken 8.45 på gartneriet. Den 18-årige gartneriarbejder var i gang med at gøre et stort anlæg til dyrkning af planter rent. Anlægget er automatisk og kan føre planterne frem ved hjælp af et mekanisk system. Dette system består blandt andet af en vandret aksel 25 centimeter over gulvet.

Rengøringsarbejdet på gartneriet har foregået på den måde, at man som medarbejder ligger under anlægget på en vogn og spuler gulvet med en vandslange. Og derefter samler affaldet sammen. Under arbejdet har anlægget ikke været slukket, og det kunne starte når som helst.

Ifølge Arbejdstilsynet har arbejdsgiveren forklaret, at anlægget startede under den 18-åriges arbejde. Litaueren var iført hættetrøje, og en roterende aksel fik fat i hans hætte, som blev viklet om akslen. Derved blev hans hals klemt.

Anlægget stoppede, og gartneriarbejderen blev på et senere tidspunkt fundet af kolleger. Manden blev skåret fri, og han fik førstehjælp på stedet samtidig med, at der blev tilkaldt en ambulance, som efterfølgende kørte ham på sygehuset.

Fagbladet 3F skriver, at de gennem flere dage forgæves forsøgte at få kommentarer til arbejdsulykken fra gartneriet.

abkjær

