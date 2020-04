16-årig havde 16 kugler hash på sig

Hundige: Fredag klokken 17.51 fik politiet anmeldelse om, at en gruppe unge skabte utryghed i omkring Hundige Station, hvor der havde været optræk til slagsmål, og der var melding om, at der var set en kniv. En patrulje blev sendt til stedet, og de så en gruppe på fem unge mænd i alderen 13-19 år fra Greve. Politiet standsede gruppen, som blev visiteret. Her fandt politiet hash på en 16-årig ung mand. Han var i besiddelse af 16 kugler med lige under 1 gram hash i hver kugle. Han blev sigtet for af besidde 15,77 gram hash med henblik på videresalg. Den unge mand blev også fundet i besiddelse af et firecifret kontantbeløb, som politiet mistænkte stammede fra narkosalg. Hash og penge blev beslaglagt, hvilket den 16-årige ønskede forelagt retten, som nu skal tage stilling til om politiets indgreb var i orden. Politiet ransagede den 16-åriges bopæl, men fandt ikke yderligere af interesse for politiet. En hundepatrulje fandt en kniv, som var efterladt på cykelparkeringen. Det var ikke muligt for politiet at fastslå, hvem ejeren af kniven var. Den blev taget med ind som hittegods. Den 16-åriges værge og de sociale myndigheder blev orienteret om sagen, og den 16-årige kan forvente at høre mere fra politiet, når sagen skal afgøres.