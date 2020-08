Retten i Roskilde idømte en 16-årig 10 månedrs fængsel for voldtægt. Arkivfoto

16-årig dreng skal i fængsel for voldtægt nytårsaften

En 16-årig dreng fra Greve Kommune er blevet idømt ti måneders fængsel for en voldtægt, der blev begået nytårsnat.

Greve - 10. august 2020

En 16-årig dreng skal afsone ti måneder i fængsel, efter han blev kendt skyldig i voldtægt af en jævnaldrende pige nytårsnat.

Drengen blev dømt for overgreb på en person, der ikke var i stand til at modsætte sig og sige fra.

Anklageren mente, at drengen skulle dømmes for at have voldtaget pigen under trusler om vold, som ifølge anklagere burde have kostet minimum tre års fængsel.

I retten kom det frem, at den 16-årige dreng og den jævnaldrende pige havde været til den samme nytårsfest, hvor de havde festet og hygget. På et tidspunkt i løbet af aftenen havde de to befundet sig i en sofa, hvor de havde kysset hinanden.

Senere på aftenen var pigen blevet så fuld, at hun havde kastet op, og hun var derfor blevet hjulpet i bad og lagt af et par veninder, der også var til festen.

Nægtede overgreb Det var mens hun lå i sengen, at overgrebet fandt sted. Den 16-årige dreng havde i løbet af aftenen aftalt med sin kammerat, der bor i huset, at han kunne blive og sove.

Den samme kammerat havde ifølge vidner opfordret den 16-årige dreng til at »få noget« af den jævnaldrende pige, og kammeraten havde også kvitteret med et »godt gået«, da han hørte om, at de to havde kysset.

På et tidspunkt mellem klokken tre og fem om natten lagde den 16-årige sig i sengen, og det var her voldtægten fandt sted.

Han afviste, at han havde forgrebet sig på pigen ligesom han påstod, at han på nogen måde havde haft samleje med hende.

DNA-bevis

Overgrebet blev meldt til politiet om morgenen 1. jaunar 2020, og under en ransagning senere på formiddagen blev der blandt andet fundet et kondom, hvor der både var dna fra den 16-årige dreng og pigen.

Andre tekniske beviser og vidneforklaringer pegede også på, at der var fundet et overgreb sted.

Dommen betyder, at den 16-årige dreng skal afsone 10 måneder i fængsel, da retten ikke mente, at straffen skulle gøres betinget.

I retten blev der lagt vægt på den dømtes unge alder, og det var en medvirkende årsag til, at anklagerens påstand om minimum halvandet års fængsel ikke blev imødekommet.