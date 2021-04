15-årig pige hyldes: Blev truet med pistol, men forhindrede røveri

En 15-årig kvinde fra Greve har modtaget en dusør af Midt- og Vestsjællands Politi for at udvise stort mod og beslutsomhed.

Den 23. november 2020 var en 15-årig kvinde på arbejde i et supermarked, da hun bemærkede en mand, som gik lidt målløs omkring.

Han gik op til kassen, tog en pistol fem, pegede på den 15-årige og forlangte penge i en pose.

Den 15-årige genkendte dog manden, som hun tidligere havde set sammen med nogle, hun kendte, så hun nægtede og bad ham forlade butikken.

Manden pegede fortsat pistolen mod den 15-årige og gentog, at han skulle have pengene nu, hvorefter hun sagde hans navn og bad ham skride og mindede ham om, at der var videoovervågning i butikken. Det fik manden til at tie stille og forlade butikken.