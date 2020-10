Se billedserie 12-årige Agnete Wassard Hald går til daglig på Greve Privatskole. - De har været utroligt forstående i forhold til øget fravær, siger hun. Foto: Emil Kristensen

12-årige Agnete går på scenen med stjernerne fra Ramasjang

Greve - 30. oktober 2020 kl. 18:15 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen

Hr. Skæg, Motor Mille, Onkel Reje og så 12-årige Agnete Wassard Hald fra Greve.

Det er et udpluk af dem, man kan opleve på scenen, hvis man indløser til teaterforestillingen Storm over Ramasjang, der lige nu spiller på Østre Gasværk Teater i København.

Mens de tre første er vant til rampelyset, så er det helt nyt for Agnete, der til daglig går på Greve Privatskole. Og selvom det for nogen måske kan lyde angstprovokerende at stå på scenen foran et kæmpe publikum, så er det ikke noget, der rører Agnete.

- Når jeg står på scenen sammen med de og får lyset i ansigtet, så får jeg bare den fedeste fornemmelse, siger hun.

- Jeg var nervøs inden generalprøven, men efter den har jeg bare nydt det, siger hun.

Nye venner Agnete Wassard Hald er en del af i alt seks børnedansere, der i to hold af tre skiftes til være med i forestillingerne, som spiller en gang om dagen tirsdag til fredag og to gange om dagen både lørdag og søndag.

- Jeg er ikke blevet træt af at lave forestillingen endnu, og det tror jeg heller ikke, at jeg bliver, siger Agnete, der vil have stået på scenen knap 30 gange, når sidste forestilling slutter 29. november.

- Jeg tror faktisk, at det bliver lidt trist, når vi er færdige, for jeg har fået nogle rigtig gode venner, og jeg håber, at jeg kan holde kontakten med de andre børneskuespillere, når det hele er slut. I hvert fald Valdemar og Lærke, som jeg er på scenen med, siger hun.

Det er nu ikke kun de jævnaldrende, hun har fået et godt forhold til. Også showets stjerner, Hr. Skæg, der spilles af Mikkel Lomborg, Motor Mille, der spilles af Mille Gori og Onkel Reje, der spilles af Mads Geertsen, kommer hun godt ud af det med.

- De er virkelig søde alle sammen, og meget omsorgsfulde. Man føler ikke, at man kan gøre noget forkert, når man er sammen med dem, alle griner bare og har det sjovt, siger Agnete Wassard Hald.

- Det er ret vildt, at det er nogen, man har set på tv, og nu er man bare en del af holdet.

Drømmer om mere Agnete Wassard Hald kom med i stykket, da hendes far på facebook så, at de søgte børnedansere til stykket. Hun sendte derfor en video, og gik videre til næste runde, hvor hun skulle sende tre forskellige dansevideoer, hvor hun selv fortolkede et emne.

- Det hele foregik over nettet, fordi coronarestriktionerne betød, at der ikke kunne holdes traditionel audition, siger Agnete.

Hun kunne trække på sine erfaringer fra rytmisk grand prix gymnastik, som hun dyrker 11 timer om ugen.

- Det har været sat lidt på pause den seneste tid, fordi jeg har haft travlt med teaterstykket. Men det er godt, at jeg har noget at indhente, når teatret slutter, så tomrummet ikke bliver for stort, siger hun.

Erfaringen fra de skrå brædder har givet hende smag for mere, og det er ikke utænkeligt, at hun i fremtiden vil forsøge at komme i spil til endnu flere roller. Også fordi hendes helt store drøm også handler om at stå på scenen.

- Lige siden jeg var helt lille, har det været min drøm at blive en del af Cirque du Soleil. Jeg er blevet endnu mere sikker på, at det er det, jeg vil, og jeg er ikke blevet skræmt af at have stået på en scene, siger hun.

Storm over Ramasjang handler om Onkel Reje, der mister sit gode humør og bliver forhekset af frøken Storm. Heldigvis sætter hans to venner, Motor Mille og Hr. Skæg sig ud for at redde ham.

Stykket spiller på Østre Gasværk Teater og kan opleves frem til 29. november.