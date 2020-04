- Vi glæder os til at gøre det, vi allerbedst kan lide

Greve: Hvem glæder sig ikke til, at coronaepidemien er drevet væk, spørger Kamilla Hjortkjær og griner. De færreste vil nok sige, at den ikke har en betydning for deres hverdag. For Kamilla Hjortkjær betyder coronaudbruddet, at det, som hun har arbejdet på i måneder sammen med kollegaerne og glædet sig til at vise frem, er udskudt på ubestemt tid. Hun er nemlig museumsinspektør på Greve Museum med ansvar for udstillinger og arrangementer. Den 1. april var markeret med et stort kryds i kalenderen, fordi det var dagen, hvor museets store udstilling om Greve Kommunes første 50 år skulle have været indviet.