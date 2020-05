Mosedeskolens leder, Jens Olsen, mener, at myndighedernes retningslinjer for genåbningens fast to har været luftige. Alligevel er han sikker på, at eleverne og lærerne nok skal få noget brugbart ud af de sidste seks uger, der er tilbage af skoleåret. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: - Vi får det bedste ud af situationen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Vi får det bedste ud af situationen

Greve - 17. maj 2020 kl. 12:17 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På Mosedeskolen i Greve er intet, som det plejer at være, når de ældste skoler kommer delvist tilbage mandag.

Mosede: De fleste danskere har nok i barndommen leget stoledans en eller flere gange. For eleverne på Mosedeskolen bliver det nærmest hverdag fra på mandag. Her vender de ældste elever, det vil sige udskolingen, tilbage til skolen. For eleverne i 7. og 8. klasse bliver det to timer om dagen to dage om ugen. Resten af tiden vil eleverne bliver undervist digitalt, som tilfældet har været, efter at coronavirusset brød ud.

Til gengæld vil de ældste elever, der om seks uger forlader folkeskolen for altid, være i skole alle ugens dage i to timer ad gangen fra klokken 13.30.

- Vi er en skole, der bliver nødt til at dele klasserne op med de retningslinjer, som der er, så der er ikke plads til alle elever på samme tid. Derfor har vi valgt at give de allerældste elever mulighed for at få så meget undervisning som muligt, og samtidig har vi fokuseret på, at de skal have lov til at være så sociale som muligt, siger Mosedeskolens leder, Jens Olsen og forklarer, at festsalen og gymnastiksale vil blive brugt til undervisningslokaler.

Han har modtaget tomler op fra både forældre, lærere og elever, der på Aula har kunnet følge med i, hvordan materialer om for eksempel oversigt over, hvor eleverne skal møde, hvilke indgange de skal gå ind ad og hvilke toiletter, de skal bruge. Der er også adgang til håndvask med sæbe og sprit ved klasselokalerne.

Lavt tempo

Jens Olsen glæder sig over, at hverdagen kommer snigende, selv om der er en del skridt, før alt er, som det plejer at være.

- Vi får det bedst mulige ud af en svær situation, siger han.

Der er seks uger tilbage af skoleåret, og inden sommerferien håber Jens Olsen, at der bliver ændret i sundhedsmyndighedernes anbefalinger, så også de ældste elever i udskolingen kan komme mere kontinuerligt i skole.

- Vi vil gerne have elever tilbage på fuld tid, men det kan vi ikke med de vilkår, som der er lige nu. Vi skal agere ansvarsfuldt, siger han.

Der har den seneste tid været kritik af regeringens udmeldinger under genåbningen, som mange mener er kommet for sent. Jens Olsen er enig.

- Tempoet, udmeldingerne kommer i, kan altid være bedre. Vi havde lavet planer for, hvordan vi skulle agere, fordi vi troede, at alle eleverne kunne komme i skole hver dag. Vi havde håbet på mere åbne retningslinjer. I fase to er retningslinjerne lidt luftige, men vi agerer i det. Vi har et forsigtighedsprincip og lukker ikke op for sluserne, fordi vi har et sundhedsmæssigt ansvar, siger han.

Mindre gejst

Selv om der ikke er mulighed for at åbne lige som meget, som Mosedeskolen havde ønsket, er lidt bedre end ingenting, mener skolelederen.

- Tidspunktet for genåbningen er belejligt, fordi mange eleverne i udskolingen er blevet udfordret i forhold til motivation og gejst i fjernundervisningen, og det kan jeg godt forstå. Nu kommer de forhåbentlig tilbage og får ny energi, når de ser lærerne og kammeraterne et par dage om ugen, siger Jens Olsen og roser lærerne og eleverne under coronaepidemien.

- Fjernundervisningen har været spændende og inspirerende. Det har været på højt niveau. Det er blevet håndteret professionelt. Kæmpe cadeau til lærere og elever, der har ageret i uventede situationer, selv om jeg også ved, at nogle elever har været udfordret, siger han.

Udbruddet har betydet, at alle vikarer, der har været til rådighed for skolen, er blevet kaldt ind. Nu kan der snart ikke opstøves flere dygtige vikarer, mener Jens Olsen, og det presser medarbejderne på skolen.

- Lærerne har været på dybt vand og har skullet tænke nyt. Det trækker veksler, og vi ser frem til at få normale tilstande på et tidspunkt, siger han.

Usikker festdag

Inden det kan ske, er der dog nogle elever i niende klasse, som der skal tages afsked med. Hvordan det bliver, mangler både lærere, ledelse og elever at få svar på.

- Må vi holde dimmisionsfest, og hvad med sidste skoledag? Får de mulighed for at blive fejret med fest og farver? Det ved vi ikke lige nu, men det ser jo ikke for lyst ud. Vi må prøve at tænke kreativt, så eleverne kan få en god afslutning på skoletiden, siger Jens Olsen.