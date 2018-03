Hvis du skal købe ting på nettet, bør det være fra en side med e-mærke, 3D Secure og hængelås til betaling. Husk også, at man ikke må tage billede af sit nem-id, og brug flere forskellige passwords på forskellige hjemmesider, lød nogle af rådene fra Jan Schmidt fra Danske Bank, da han tirsdag var på besøg på Karlslunde Skole i forbindelse med »pengeugen«. Foto: Janus Spøhr

- Skal man have det godt, skal man have mange penge

Greve - 15. marts 2018

En stor bil, et flot hus, rejser til udlandet og overskud til at give flotte gaver. Drømmene er mange, når danske unge kigger i krystalkuglen og forudser, hvordan de håber, at deres liv ser ud om nogle år.

Desværre havner nogle i økonomiske vanskeligheder, som sætter en betonklods på vejen mod at få fremtidsønskerne til at blive indfriet. Derfor er der i disse dage 'pengeuge' i hele landet, hvor en række banker sender medarbejdere ud på landets folkeskoler for at gøre eleverne klogere på økonomien.

Tirsdag var det Jan Schmidt, der er direktør i Danske Bank, som var forbi Karlslunde Skoles ældste elever for at tale med dem om økonomi.

Det første, han spurgte eleverne om, var, om de kender tv-programmet 'Luksusfælden,' og det gør de fleste af eleverne i 9.A.

- De havner altid i dumme situationer, blandt andet fordi de optager store kviklån, lød det fra en af eleverne, hvorefter Jan drog et lettelsens suk og konkluderede, at han er glad for, at det ikke kun er ham, der synes, at deltagerne i programmet kaster sig ud i nogle uheldige økonomiske oplevelser.

Under besøget kom eleverne og bankdirektøren rundt omkring ÅOP, lån, opsparing, budget og digital sikkerhed.

- Det er enormt vigtigt ikke at springe budgetlæsningen over, lød det fra Jan Schmidt, som på forhånd forklarede, at han håbede at blive udfordret af nogle engagerede og initiativrige elever. Da han spurgte, hvad der er skønt i livet, bød en af eleverne ind.

- Skal man have det godt, skal man have mange penge, lød det fra en af de unge mænd.

Han var ikke den eneste, der bød sig til med spørgsmål og viden, og eleverne havde på forhånd fint styr på, hvad man skal gøre for så vidt som muligt at undgå at komme i klemme økonomisk.

Ingen kviklån

Generelt gælder det om at have råd til at betale regningerne og ikke lade sig friste af tilbud, der virker 'for gode til at være sande.'

- Et hurtigt kviklån er noget rigtigt lort, som en af eleverne bramfrit udtrykte sig.

- Der er så mange konsekvenser ved at have en dårlig økonomi. Ens drømme kan være svære at nå, hvis man først er kommet i Ribers. Den sunde fornuft er vigtig, lød det fra Jan Schmidt, inden eleverne blev præsenteret for fire korte videoer, der viser, hvilke fælder der blandt andet kan medvirke til, at man bliver snydt eller havner i problemer.

En af dem er at få en bøde, som man glemmer at betale. Tjekker man ikke sin e-boks i længere tid, kan man ende i både fængsel og Ribers, og så er det svært at komme til at købe en stor bil eller et lækkert hus.

- Jeg må vist hellere tjekke min e-boks noget oftere, lød det fra en af eleverne.

Elevernes viden blev til sidst sat på prøve, da der blev lavet en Jeopardy-lignende quiz om alle de ting, som eleverne var blevet informeret om, og her viste det sig, at de havde forstået budskabet om, at renter er prisen på penge, og at den årlige ÅOP helst skal være så lav som muligt.

Jo, det virker ikke til, at eleverne om nogle år havner i 'Luksusfælden.' Om de får råd til stor bil og et lækkert hus, kan kun fremtiden vise.