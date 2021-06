Politi kørte ind i vanvidsbilist: Kørte 170 på små veje

Politiet mødte i første omgang bilisten ved Karlslunde rasteplads. Politiet forsøgte at få kontakt til bilisten, men i stedet for at stoppe, rullede han bilen væk. Samtidig sprang en passager ud af bilen. Politiet kørte efter bilen ud på motorvejen, og her fortsatte den 20-årige med 200 kilometer i timen, oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestsjællands Politi.

Senere kørte den 20-årige væk motorvejen, men han fortsatte stadig i høj fart ad små veje. Politiet skønner, at han nogle gange er kørt op imod 150 og 170 kilometer i timen. På et tidspunkt kørte han over for rødt, og en familie måtte træde til siden for ikke at blive ramt.

Politiet fik stoppet manden ved at køre ind i siden af bilen i en rundkørsel i Mosede.