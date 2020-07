- Orv Marcus, du får mega prygl: Professionelle Fifa-spillere uddelte klø

Se billedserie Foto: Emil Kristensen

Greve - 22. juli 2020 kl. 07:57 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Orv Marcus, du får mega prygl.

Der er ikke megen opbakning at hente fra klubkammeraterne, mens 9-årige Marcus sidder i det røde biografsæde og forsøger at bide skeer med Alexander Laustrup, også kendt som Mr Lillelys, i Playstation-spillet Fifa.

Det ender med et nederlag på 0-7, men Marcus Gelman var også oppe mod overmagten i form af en professionel Fifa-spiller, der til daglig spiller for e-Superligaholdet Brøndby.

- Det er noget sværere end at spille mod de andre i klubben, siger Marcus Gelman, som på trods af resultatet er ret godt tilfreds med indsatsen.

- Det kunne være gået meget værre, så det var helt okay.

Inden kampen gik i gang så Marcus Gelman også sit snit til både at få en autograf af både Alexander Laustrup og Niklas Jakobsen, der også tog kampen op mod klubbens medlemmer.

Scorede to mål Mere held i spil havde 17-årige Mudasar Khan, der arbejder i Mosede Klub, da han sad side om side med Niklas Jakobsen.

Selvom kampen med et 2-7 nederlag, så var det de to mål, han selv scorede, der fyldte mest.

- Hey, husk at skriv i avisen, at jeg har scoret, siger han, mens kampen stadig er i gang, og efterfølgende uddyber han.

- Jeg spiller mest Fifa for hyggens skyld. og jeg havde egentlig regnet med at tabe 20-0, så jeg er ret godt tilfreds, siger han.

- Du skal også huske at skrive, at jeg altid vinder over chefen, siger han med et smil, mens han kigger over på klubbens daglige leder Daniel Frandsen, som noget modvilligt nikker anerkendende.

Tilbage i klubben Alexander Laustrup, der for nylig skiftede fra Lyngby til Brøndby, er selv vokset op i Greve og gik i Mosede Klub fra 0. til 4. klasse.

- Det er sjovt at være tilbage, selvom jeg husker klubben som meget større, siger Alexander Laustrup.

Han har boet i Mosede det meste af sit liv og har både gået på Mosedeskolen og Krogårdskolen.

Han er glad for, at han kan få lov til at spille mod nogle yngre kræfter.

- Det er altid sjovt, når man møder nogle af de helt unge, og man måske kan gøre en forskel og give dem en sjov oplevelse.

- Jeg synes jo også selv, at den slags var sjovt, da jeg var barn, siger han.

Det er Mosede Klub, der havde inviteret de to Fifa-spillere og havde givet mulighed for, at medlemmer kunne tage kampen op mod dem.

Og Daniel Frandsen var ret godt tilfreds med fremmødet til arrangementet.

- Når man tænker på, at vi er i den mindst travle uge i sommerferien, så har der været virkelig god opbakning, siger han.