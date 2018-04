- Man kan ikke være sur, når man synger

- For det første kan du ikke være sur, når du synger. For det andet er der et rigtigt godt sammenhold og kammeratskab, når man synger i kor, siger Bent Serup.

Hundige-koret, Syng-med-koret, Køge Bugt Koret samt en række andre kor fra Greve-egnen deltager i festivalen. Om formiddagen klokken 10-12 inviteres sanginteresserede til sammen med garvede korsangere at prøve at synge i kor. De fremmødte varmer stemmerne op og indøver sammen et flerstemmigt nummer under vejledning af en kyndig korleder, akkompagneret af et klaver.