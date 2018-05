- Jeg savner, at de unge er andet end en forfaldshistorie

Se billedserie - At komme i skole skal man ikke tvinges til. Det er noget, man skal gøre, fordi man vil lære noget. Man skal se det som en gave og ikke en straf at komme gratis i skole, siger Ida Langhede, der går i 3.g på Greve Gymnasium. Foto: Janus Spøhr

Greve - 30. maj 2018

- Der er et alt for højt fravær på ungdomsuddannelserne. Det er simpelthen skredet, og det går ud over studiekulturen og det faglige niveau. Det er et sygdoms-tegn, der skal bekæmpes.

Sådan lød det for nylig, da undervisningsminister Merete Riisager (LA) præsenterede et forslag om at nedbringe fraværet på landets gymnasier. Helt konkret foreslår hun, at alle skoler skal have den samme definition af fravær og registrere fraværet på samme måde, hver enkelt skole skal udarbejde et 'måltal' for fravær, så skoleledelsen får et øget fokus på fravær, skolerne skal offentliggøre fraværs-tal på skolens hjemmeside, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal føre tilsyn med fravær på skolerne, så skoleledelsen aktivt arbejder med at nedbringe det, og Undervisningsministeriet skal gøre skolerne opmærksom på, at der er mulighed for at tage SU fra en elev, hvis eleven har mere end 15 procents fravær per kvartal.

På Greve Gymnasium har flere af eleverne hørt om undervisningsministerens forslag, og de bliver generelt ikke godt modtaget.

- Det skaber mistillid til unge, hvis vi bare bliver set på som et tal. Det er vigtigt at tage individuelt hensyn, siger Ida Langhede, der går i 3.g på gymnasiet.

Hun understreger dog, at det øgede fokus på fravær måske kan nedbringe hendes eget tal, fordi hun 'ikke er punktlig nok og nogle gange kommer to minutter for sent' og derfor får fravær. Alligevel mener hun ikke, at ministerens forslag bør blive realiseret.

- Jeg har nogle venner, som har høje fraværsprocenter, og det skyldes, at en for eksempel er på en klinik en gang om ugen, og det vil være forkert, hvis man sagde til den person, at vedkommende skal gå en anden vej end gymnasiet. Personen er dygtig, siger Ida, der ikke bryder sig om Merete Riisagers forslag om, at gymnasierne skal offentliggøre elevernes fraværstal.

- Det er en privatsag, og det gør os bare endnu mere til tal, siger hun.

Tager forholdsregler

Jakob Stensgaard er studievejleder på Greve Gymnasium og taler ofte med eleverne, hvis de har fravær, der er højere end gennemsnittet.

Han forklarer, at der kan være mange årsager til, at elevernes fravær er højt. Det kan blandt andet være på grund af dødsfald i familien, skilsmisser, sygdom eller manglende motivation.

- Eleverne spørger, hvornår de har for meget fravær, men det kan vi ikke sige, fordi det handler om, hvad årsagerne er. Har man brækket benet, er det okay at være væk. Angiver man ikke en grund, kan man gå helt ned til seks til syv procent, og så kan vi kalde eleven ind til samtale. Vi prøver at kigge individuelt og sætte skøn over regler, siger han og uddyber:

- Der er elever, som er til psykologbehandling hver tirsdag, og der vil vi nødigt sige til dem, at det må de ikke. Vi trækker allerede elever i SU, hvis de ikke har en grund til for meget fravær. Er der gode grunde, hjælper vi eleverne.

Kigger man på Greve Gymnasiums fraværstal for alle eleverne over de seneste tre år, er der sket et fald. Det skriftlige fravær ligger generelt mellem tre og seks procent, mens det fysiske fravær for de studerende på gymnasiet ligger mellem fem og 10 procent. Tallene er dog lidt højere for de studerende HF-elever.

Svært dilemma

Simon Rosell Holt, der er uddannelseschef, forklarer, at gymnasiet ikke har lavet indsatser ud over de sædvanlige for at få tallene ned.

Han forklarer, at eleverne nogle gange kan stå i et svært dilemma, hvis de for eksempel skal til tandlæge eller have køretimer, som kun kan være i skoletiden. Der har man som lønmodtager en mulighed for at tage fri eller afspadsering, mens det ikke er muligt som gymnasieelev. Der vil man få fravær, hvis man ikke møder op.

Christian Toftdahl Hansen kender til dilemmaet mellem at være til stede til undervisningen eller at skulle noget andet, som er svært at sige nej til. Han spiller fodbold i HB Køge og blev tidligere på skoleåret inviteret til en prøvetræning i udlandet.

- Det virker, som om, at der skal ske noget bare for at ske noget fra politikernes side. Da jeg blev inviteret til prøvetræning, var jeg i tvivl, om jeg skulle skippe den store chance i mit liv i stedet for at holde fraværet nede. Jeg synes, at forslaget (fra ministeren, red.) sætter nogle grænser. Jeg kan godt se, at der er nogle, som skal holdes lidt i snor, for ellers bliver der "slacket", men der bør også kigges på, om eleverne følger med i timerne, når de er der, siger han.

Energiske elever

Helt generelt synes Greve Gymnasiums rektor, Mette Trangbæk Hammer, at det er udmærket, at der bliver kigget på elevernes fravær. Hun synes dog ikke, at det er et problem på nuværende tidspunkt.

- Vi har allerede et fokus på det. Jeg synes, at baggrunden er problematisk, fordi det virker som om, at tallene er meget mere komplekse, end de ser ud, siger hun og forklarer, at en årsag til fravær kan være dobbelttilstedeværelse, hvis eleverne for eksempel er med i et talentprogram, som ligger på samme tid som den almindelige undervisning.

- Forslaget kan betyde, at vi så ikke vil give fravær, som vi ellers gør nu, fordi vi gerne vil have et overblik over, hvilke fag eleverne er fraværende fra. Derfor tror jeg, at forslaget fra ministeren kan have negativ konsekvens, siger rektoren, der også forklarer, at administrationen på gymnasiet indkalder elever med over 10 procents fravær til en samtale.

- Det betyder, at vi får en god snak med eleverne, og langt de fleste laver en adfærdsændring. Det er hele målet med at følge fraværet, siger hun.

Hun kalder det også problematisk, hvis der bliver sat en fast grænse for, hvor meget fravær eleverne må have, før de bliver sanktioneret med at blive trukket i SU eller at blive smidt ud.

- Det vil betyde, at nogle elever vil føle, at de har ret til at have en vist procent fravær. Jeg synes, at det er en storm i et glas vand at tale fraværet op som et problem, siger rektoren.

Hun kalder det desuden svært at være ung i dag.

- Jeg synes, at vi skylder dem at lave andet end en forfaldshistorie. Vi oplever, at de er dedikerede elever. De er engagerede både fagligt og socialt. Hver eneste gang, ministeriet sender noget ud om de unge, handler det om, at de er for dovne, for dårlige, for individualistiske og har for meget fravær. Der er ikke det, der er i vejen med de unge, men jeg ser noget helt andet, siger hun og uddyber:

- Det er en meget mere interessant debat, hvilken undervisning de synes fungerer. Jeg ville ønske, at politikerne tog den debat. Den er meget vanskeligere, og man kan ikke sætte den op på tal, men den er meget tættere på det, der er kvaliteten i vores ungdomsuddannelser.