- Jeg kan ikke forestille mig et liv, hvor jeg ikke må sige min mening

Yukka fra Greve er rapper og deltager i TV2-programmet ?Talent?, hvor hun i april skal optræde live. Hun har forladt familien i Egypten, fordi hun ikke følte, at hun som kvinde havde frihed i sit hjemland. Det er blandt andet det, hendes tekster handler om.

Yukka er rapper, og hun er flyttet til Danmark, fordi hendes tekster ikke er velansete i hendes hjemland.

- Jeg vil ikke leve et sted, hvor jeg konstant skal lægge bånd på mig selv og ikke må sige min mening. Når jeg oplever, at noget er forkert i samfundet og den måde, vi lever sammen, er det vigtigt, at det bliver italesat. Ellers kan man jo ikke gøre noget ved det. Det er vigtigt, at man åbent kan tale om problemerne. Også selvom dem, der styrer landet, ikke bryder sig om det, siger Yukka.

Yukka hedder i virkeligheden Yara Shahin, og hun bor i Ægirs Kvarter i Greve Nord. Yukka er hendes kælenavn, som hun altid er blevet kaldt af familie og venner, så derfor var det et oplagt valg, da hun skulle vælge sit rap-kunstnernavn.

Hun er kun 27 år, og alligevel har hun opnået og oplevet meget mere end langt de fleste andre piger på hendes alder. Både på godt og ondt.

Hun er opvokset i en velstående familie i Egypten med alle de privilegier, det indebærer. Men for tre år siden var hun nødt til at forlade sin familie og hjemland, fordi hun ikke længere er sikker der.

- Jeg er ikke enig med den måde, landet styres på. Jeg bryder mig ikke om, at kvinder ikke har samme rettigheder og muligheder som mænd. Jeg kan heller ikke lide, at befolkningen ikke må give udtryk for, at de er uenige med regeringen. Gør man det, kan man hurtigt komme galt afsted, forklarer Yukka og fortsætter:

- Men jeg vil ikke bare holde min mund. Jeg vil gøre opmærksom på de uretfærdigheder, som jeg oplever, at der er. Det gjorde jeg gennem mine raptekster, og det var bestemt ikke populært. Det betød, at jeg var nødt til at flygte til Danmark.

I 2015 fik hun politisk asyl efter et ophold på asylcenter. Hun håber, at hun har fået sin opholdstilladelse, når hendes asyl udløber i 2020, for hun kan ikke vende tilbage.

- Det er ikke en mulighed. Systemet er allerede opmærksom på mig, så medmindre jeg tager afstand fra alt det, jeg står for og har kæmpet for, kan jeg ikke komme tilbage. Og det sker ikke, understreger hun.

Yukka har efterhånden fået oparbejdet en flok rigtig gode venner og et socialt netværk her i Danmark, men hun savner stadig sin familie meget.

- Naturligvis er det meget svært. Jeg ville da ønske, at jeg havde mulighed for at være sammen med dem. De er min familie, og de betyder meget for mig. Men det kan ikke lade sig gøre, så længe tingene er, som de er, siger hun og forklarer:

- Jeg mener ikke, at man kan kalde et sted for 'hjem', hvis man ikke må sige, hvad man mener. Jeg kan ikke føle mig hjemme og knytte bånd til et sted, hvis jeg konstant skal tænke på, hvad jeg må og ikke må sige og gøre. Derfor er mit hjem nu her, hvor jeg er fri.

Ytringsfriheden vigtigst

Yukkas liv og hjem i Ægirs Kvarter er dog væsentlig anderledes end det liv, hun forlod. I Egypten havde hun sin egen lejlighed, en bil, sin familie og sine venner og manglede heller ikke noget økonomisk. Her i Danmark bor hun til leje, hun er studerende på CBS og på jagt efter et deltidsjob, så hun kan betale sine udgifter, og hun har ikke sine privilegier, netværk og familie tæt på. Alligevel er hun ikke i tvivl om, hvad hun foretrækker:

- Jeg vælger min ret til at udtrykke mig og leve frit som kvinde i Danmark. Uden at nogen censurerer mig eller forhindrer mig i at gøre visse ting, bare fordi jeg er kvinde.

Hun har derfor aldrig fortrudt, at hun har sat sig op imod det, hun mener er uretfærdigt. For hun tror så meget på sin sag.

Yukka fortæller, hvordan rapmusikken bogstaveligt har reddet hendes liv. Da hun kom til Danmark, havde hun ingen penge at leve for, intet tag over hovedet og ingen idé om, hvordan hun skulle klare sig.

- Det lyder som en dum sangtitel, men det er faktisk rigtigt. Rappen reddede mit liv, da jeg intet havde. Mit netværk i det danske rapmiljø, som jeg havde fået ved mine tidligere besøg, hjalp mig med at finde husly og få nogle småjobs og tjene penge til at starte et nyt liv op. Det er egentlig lidt paradoksalt, for det var jo også min passion for rap, der var med til at sætte mig i den usikre situation fra start, siger hun.

Rap og hiphopkultur har været omdrejningspunktet i Yukkas liv i rigtig mange år. Siden hun var 19 år, har hun rappet og skrevet tekster om alt det, der rører sig i hendes liv. I Egypten blev hun en del af hiphop-undergrundskulturen, så musikken og opgøret med det formelle system blev en del af hende og hendes måde at anskue verden på. Hendes livsstil og interesser faldt dog ikke i god jord hos hendes pæne familie.

Lørdag den 17. februar skete der et nyt og meget stort skred i Yukkas liv. Her kunne hun for første gang se sig selv rappe i dansk tv. Hun deltog nemlig i musikshowet 'Danmark har Talent' på TV2, hvor hun med en samfundskritisk rap ved navn "Who gonna stop me" viste hele Danmark og ikke mindst de fire kendte dommere, at man sagtens kan rappe og have en holdning, selvom man er en ung dame fra Egypten.

- Det var en helt vild følelse, og jeg var ret nervøs, for jeg har aldrig optrådt på tv før. Men det gik super godt, og jeg fik meget ros af dommerne. De sagde alle fire ja til, at jeg skulle gå videre til liveshowene i april. Auditionen var jo optaget på forhånd, men til april kommer det til at være live i tv, så der bliver det en helt anden oplevelse, smiler Yukka.

Hun ved godt, at der er lang vej endnu, og at alt er usikkert, men hvis hun vinder talentkonkurrencen, har hun allerede besluttet, hvad pengene skal bruges til.

- Så vil jeg lave mit eget studie her i Danmark, hvor jeg og andre kan indspille de sange med de tekster, som vi har lyst til. Jeg ville også kunne invitere folk fra andre lande, hvor de ikke har samme muligheder, til at komme og indspille og få mulighed for at udleve deres drøm, siger hun.