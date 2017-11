- Jeg er meget overvældet

Denne uge har været lidt en rutsjebanetur for den konservative politiker Brigitte Klintskov Jerkel fra Greve. Tirsdag måtte hun sande, at Det Konservative Folkeparti mistede et af sine to mandater i byrådet, så hun de kommende fire år skal repræsentere partiet alene, mens torsdag omvendt var en glædens dag. Her blev hun nemlig genvalgt til regionsrådet i Region Sjælland, hvor hun oven i købet opnåede markant fremgang i det personlige stemmetal.

Det blev hun, da K for godt et år siden valgte at gå med LA i regeringen, og derfor overtog hun Brian Mikkelsens plads i folketinget, da han blev udnævnt til erhvervsminister. Det betyder, at Brigitte Klintskov Jerkel efter nytår i princippet både skal sidde i folketinget, byrådet og regionsrådet. Hvorvidt det også bliver sådan, skal hun bruge den kommende tid til at tænke over. Det kommer an på, hvilke udvalg, som hun kommer med i, og hvornår møderne ligger. Sikkert er det dog, at hun ikke har tænkt sig at droppe hverken lands- lokal eller regionspolitik.