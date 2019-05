Mehmet Zeki Dogru kunne ikke forestille sig at leve i et land uden demokrati. Foto: Jørgen C. Jørgensen

- Heldigvis er der demokrati i Danmark

Greve - 21. maj 2019 kl. 15:56

Mehmet undrede sig, da han hørte det. Hvorfor blev en person anholdt, da hans fætter til sit bryllup spillede kurdisk musik? Jo, det var ulovligt, lød svaret fra Mehmets far.

- Heldigvis er der demokrati i Danmark, sagde faren.

Han kom til Danmark fra Tyrkiet som 18-årig, da han blev inviteret herop som arbejder, og også Mehmets mor kom til Danmark på nogenlunde samme tid.

Derfor er Mehmet Zeki Dogru født og opvokset i Danmark og dermed også med demokrati. Alligevel har han flere gange oplevet, at bekendte i Tyrkiet fortæller, at de er bange for at sige, hvad de mener politisk. Det problem har Mehmet Zeki Dogru ikke, og det er han glad for. Demokrati er nemlig vejen til den størst mulige frihed, mener han.

- Demokrati betyder, at vi har frihed til at være, hvem vi gerne vil være. Man kan dyrke sin religion og mene, hvad man vil, så længe det er inden for loven. Man kan bygge sin egen identitet. Demokratiet skal vi passe godt på, siger Mehmet Zeki Dogru.

Hvordan ville Danmark se ud, hvis der ikke var demokrati?

- Så kunne der jo være en diktator, som sagde, at kvinder ikke måtte køre bil, eller der kunne være regler om, at man ikke måtte være homoseksuel. Så ville der jo heller ikke være mulighed for, at man må dyrke sin tro. Det er ikke nogen særligt tiltrækkende tanke, siger Mehmet Zeki Dogru.

Politisk aktiv

Mehmet Zeki Dogru er Enhedslistens repræsentant i Greves byråd i øjeblikket, hvor han vikarierer for Carsten Oddershede. Han er også folketingskandidat ved det kommende valg. For Mehmet var det naturligt at stille op til seneste kommunalvalg. Interessen for politik stammer mange år tilbage, for hans forældre har også været politisk aktive for blandt andet at kæmpe for kurdernes rettigheder i Tyrkiet.

- Jeg stillede op til byrådet, fordi jeg gerne ville repræsentere ungdommen og Hundige, som nogle måske forbinder med en ghetto, siger Mehmet Zeki Dogru og fortsætter:

- Jeg kan godt lide at brokke mig. For at gøre det skal man også gøre noget for at ændre på det, og derfor stillede jeg op til kommunalvalget.

I byrådssalen taler han ofte om at behandle alle befolkningsgrupper ordentligt - særligt de arbejdssøgende og borgere, der ikke er født i Danmark. Et andet fokusområde, som han kæmper for, er at få bedre normeringer i dagsinstitutionerne, som han via sine egne børn har set mangler hænder.

- Hvis vi ikke havde demokrati, kunne borgmesteren eller diktatoren jo bare lukke alt ned, som han ikke kunne lide. Jeg ser demokrati som en mulighed for at kæmpe for det, som man mener er rigtigt, siger Mehmet Zeki Dogru.

Også ulemper

Selv om han helt entydigt bakker op om demokrati, kan han også finde på ulemper ved at leve i et demokratisk samfund.

- Der sker nogle gange nogle ting, hvor man tænker, at det er latterligt, at en person siger, hvad han eller hun siger - for eksempel nogle religiøse folk, som har ekstreme holdninger til, hvad kvinder må gøre. Man kan ikke sige, at de ikke må have den mening, selv om det måske ville være lettere, siger Mehmet Zeki Dogru, der også peger på partileder for Stram Kurs, Rasmus Palludan, som en person, der har ekstreme holdninger, som Mehmet er meget uenig med, men som har lov til at mene, hvad han har lyst til.

Han er glad for at være vokset op i et demokratisk land modsat sine forældre. Det bliver han også mindet om.

- Mine forældre har ofte sagt, at man skal være taknemmelig for at være født og opvokset i Danmark. Når jeg hører historier fra mine forældres liv og sammenligner med nutiden, kan man mærke forskel på deres og min opvækst. Jeg er glad for, at man ikke kan blive anholdt for at have en politisk holdning i Danmark, siger Mehmet Zeki Dogru.