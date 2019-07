Philip Toft genåbner Røg Mad & Vinbar sammen med sin kæreste lørdag den 6. juli. Privatfoto

- Gæsterne skal have noget lækkert at drikke

Greve - 05. juli 2019 kl. 14:45 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Ja, efter blot 14 måneders drift er vi fra udlejers side blevet bedt om at dreje nøglen. Vi havde en drøm om at give Mosede et sted med nærvær, hygge, lækker tapas og ikke mindst gode vine fra hele verden.

Sådan lød det blandt andet på Facebook, da Røg Mad & Vinbar i sensommeren 2017 offentliggjorde, at baren lukkede til stor fortrydelse for de over 1500, der følger baren på det sociale medie.

Siden er der løbende lagt opslag op, hvor der blandt andet har stået, at ejerne bag baren håbede at åbne igen i fremtiden. Det håb er blevet en realitet, for lørdag klokken 15 åbner vin- og tapasbaren igen i Mosede Havn - dog i nye lokaler.

De er blevet istandsat af Philip Toft i samarbejde med andre håndværkere. Han er ejer sammen med sin kæreste.

- Vi fornemmer en stor opbakning til baren, fordi der mangler et sted i Greve, hvor man kan hygge sig - for eksempel hvis man har siddet og grillet i haven. Hernede kan man sidde og nyde en gin og tonic, mens man sidder og snakker med andre, siger Philip Toft, der også har sit eget tømrerfirma.

Han har brugt sine håndværksmæssige evner til at lave nogle af møblerne til den genåbnede bar. Inden den lukkede for et par år siden, var der kun plads til 15 gæster. Nu er det i større lokaler, og senere på året skal der også åbnes selskabslokaler i forbindelse med baren, der kommer til at have åbent torsdag, fredag og lørdag.

Den ligger på adressen Havnevej 20n. Her er der også gjort plads til, at gæsterne kan hygge sig i sommerperioden i en gårdhave.

Det er første gang, at Philip skal arbejde sammen med sin kæreste, og det ser han frem til.

- Det er meget sjovt at lave noget sammen med min kæreste. Det er ikke altid, mens vi har sat tingene i stand, at vi har været enige, men det bliver godt - også fordi vi kan uddelegere opgaverne. Jeg står for det praktiske, mens hun står for de sociale medier, siger Philip, der også vil komme til at stå i bardisken sammen med personalet.

Lørdag klokken 15 til 16 vil der være gratis rosévin, mens en dj står for lydtapetet og Snapsbornholm mikser drinks til genåbningen.