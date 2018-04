I Greve Marina oplever de en stigende interesse for at sejle blandt alle aldersgrupper. Til årets Vild med vand håber arrangørerne, at endnu flere vil prøve kræfter med sejladsen. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

- En båd er et sejlende sommerhus

Greve er både en stations- og havneby. Sådan lyder det fra Brian Kröyer, der er med i koordinationsgruppen i Vild med vand i Greve Marina. Derfor har han spurgt byrådet, om det vil være med til at lægge 10.000 kroner til et tog, der skal køre mellem Hejren og Mågen, der er de to havnebassiner i marinaen.

Foreløbigt har han fået positive tilbagemeldinger. Toget bliver dog langt fra det eneste, som de fremmødte kan se frem til, når Greve Marina lægger bassiner til dette års Vild med vand lørdag den 9. juni.

- Arrangementer vedrører hele kommunen og faktisk hele Sydkysten. Det er en god måde at samles på og også vise endnu flere unge, hvad det maritime i havnen og på vandet kan, siger Brian Kröyer, der selv har en båd i marinaen, som han nyder at tage ud i.

Café Mågen har i år fået nye forpagtere. Ebbe og Jytte, der tidligere har drevet et spisested et andet sted i byen, har fået god vind i sejlene med deres dagens ret og smørrebrød. Netop caféen bliver drivkraften i årets Vild med vand, fordi de efter de mange aktiviteter, der løber fra klokken otte til 16, står for en stor grillbuffet, hvor der også vil være levende musik, så de fremmødte kan kridte danseskoene.

Musikken bliver hele dagen leveret af Musikskolen, som Brian Kröyer har holdt flere møder med.

- Idéen er at give plads til de lokale solister og bands, som får mulighed for at stå på scenen og skabe en god stemning, siger han.

Til arrangementet vil en professionel lys- og lydmand stå for rammerne om de lokale bands.

Stor opbakning

Ifølge Brian Kröyer har Vild med vand, der er et landsdækkende arrangement, været lidt svært at starte op i Greve, men nu har de lokale erhvervsdrivende fået øjnene op for arrangementet og byder sig i øjeblikket til. I det hele taget er Greve Marina inde i en positiv gænge, lyder det fra Brian Kröyer.

- Vi er inde i en flot udvikling. Det kan vi måle på antallet af havnepladser, hvor man kan se, at finanskrisen er slukket. Der er en stigende efterspørgsel efter pladser til små og store både, og de yngre generationer er på vej tilbage, siger han.

Ifølge Brian Kröyer kan Vild med vand være med til at indfange endnu flere. En del af visionen bag er nemlig at give lærdom om mulighederne ved at sejle, og det kan være en indgang for unge til at komme ud på langfart og realisere sig selv, mener Brian Kröyer, der blandt andet også er suppleant til havnebestyrelsen.

- Vand er frihed. Man kan tage sin båd ud af havnen og sejle til stranden eller på et længere togt til Bornholm op gennem Øresund, hvor man kan møde nye mennesker på sin vej og nyde gourmetmiddage i andre havne på vejen. En båd er som et sejlende sommerhus, siger han.