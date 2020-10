- Det var som at springe ud uden faldskærm

Det er ikke kun te, Philip Brandt er interesseret i. Han er, ligesom sin samlever, også politisk aktiv for Nye Borgerlige, som han er folketingskandidat for. - Jeg har nået en alder, hvor jeg kan se, at man har et personligt ansvar for at deltage i samfundsdebatten, hvis man vil præge retningen, så vi kan give vores land videre til vores efterkommere med god samvittighed. Vores gode og trygge samfund bliver angrebet inde- og udefra. Vi har et ansvar, og nogle af os er nødt til at lette røven fra sofaen for at skabe en nødvendig forandring, siger Philip Brandt. Foto: Janus Spøhr