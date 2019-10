Greve Forældreorganisation afleverede på seneste byrådsmøde 1677 små, farverige plastikbolde til borgmester Pernille Beckmann og udvalgsformand på børneområdet Claus Jensen for at vise deres bekymring for børnenes fremtid i kommunen. Foto: Janus Spøhr

- Det skriger til himlen

Det har Greve Forældreorganisation forsøgt at finde ud af, men uden held. To gange har forældreorganisationen søgt om aktindsigt, og to gange har de fået en afvisning tilbage. Greve Kommune henviser til, at det er interne dokumenter, som 'ikke har været afgivet til udenforstående myndigheder eller personer, og som derfor efter reglerne i offentlighedsloven kan undtages fra aktindsigten,' viser et svar fra Greves borgmester, Pernille Beckmann, til Greve Forældreorganisation, som avisen har set.

Hvordan kan Greve Kommune komme frem til en besparelse på otte millioner kroner ved 15 lukkedage i institutionerne i sommerferien, når Sorø Kommune, der har 30.000 indbyggere mod Greves 50.000, kommer frem til en besparelse på en halv million kroner for at holde lukket i institutionerne i samme periode?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her