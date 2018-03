Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), kritiserer VLAK-regeringen for at ville tage mellem 11 og 25 millioner kroner fra Greve Kommune i 2022. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: - Det går ud over serviceniveauet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

- Det går ud over serviceniveauet

Greve - 27. marts 2018 kl. 18:05 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I værste fald 25 millioner kroner, i bedste fald 11 millioner kroner.

Sådan lyder den foreløbige konklusion på, hvor mange penge Greve Kommune står til at skulle aflevere i 2022 til staten i den såkaldte udligningsreform, der netop nu bliver forhandlet på Christiansborg.

Beløbet kommer, efter at Økonomi- og Indenrigsministeriets Finansieringsudvalg tidligere i år kom med forslag til tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem med henblik på eventuelle ændringer fra 2019.

Udvalget har regnet på konsekvenserne for kommunerne af fem forskellige modeller. Alle fem modeller vil give Greve Kommune betydelige tab svarende til mellem 0,10 og 0,23 procentpoint af beskatningsgrundlaget.

Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), er bekymret for regeringens oplæg.

- Det er ikke godt. Vi forsøger i Greve at have en veldrevet kommune med lavt skatteniveau, og det gør det svært, når vi skal aflevere penge til andre kommuner, siger Pernille Beckmann.

Hun understreger, at det i hendes øjne er fint at hjælpe kommuner, der har et reelt behov for flere penge og nævner blandt andet Lolland som et sted, hvor andre kommuner kan hjælpe økonomisk.

- Til gengæld tror jeg ikke, at større jyske kommuner har brug for ekstra penge, siger Pernille Beckmann.

Greve vækstområde

Hvis folketingspolitikerne laver en aftale, som betyder, at Greve skal aflevere et millionbeløb hvert år, vil kommunens borgere kunne mærke det, lyder det fra borgmesteren.

- Det går ud over servicen over for borgerne, og det kæmper vi med at forklare regeringen, siger hun.

Forslaget til reformen har allerede vakt stor debat. Blandt andet har Københavns overborgmester, Frank Jensen (S), været ude i medierne og kritisere forslaget i skarpe vendinger, mens andre har kaldt det for 'Københavner-fjendsk.'

Så langt vil Pernille Beckmann ikke gå. Hun mener, at det er fint, at Københavns Kommune afleverer flere penge, fordi 'der er så mange penge i kassen, at de ikke når at blive brugt.'

- Problemet er, at regeringen rammer alle andre kommuner omkring hovedstaden, som ikke har en kassebeholdningsstørrelse på niveau med Københavns. Væksten i Danmark skabes i København og området omkring hovedstaden, og det er vi en del af. Derfor er forslaget ikke fair, siger Pernille Beckmann.