Greves borgmester, Pernille Beckmann (V), skal være synlig, som det allerede er tilfældet i dag, mener DF. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: - Borgmesteren skal være synlig Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

- Borgmesteren skal være synlig

Greve - 27. september 2021 kl. 05:24 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

I foråret stillede Dansk Folkeparti et forslag om, hvordan Greves borgmester Pernille Beckmanns rolle udadtil skal være. Forleden blev det stemt igennem af byrådet.

I forslaget står der blandt andet, at det er borgmesteren rolle at repræsentere kommunen udadtil i mange sammenhænge, dette kan f.eks. være i forbindelse med en ny virksomhed etablerer sig i kommunen, åbning af et nyt supermarked eller lignende. Når borgmesteren i denne egenskab repræsenterer kommunen, har borgmesteren krav på forvaltningens betjening. Forvaltningen kan for eksempel være behjælpelig med at udarbejde talepapirer, baggrundsmateriale og beredskaber i den forbindelse.

Ifølge Liselott Blixt, gruppeformand for Dansk Folkeparti i Greve, er der blevet brugt meget tid på at diskutere, hvilke borgmesteren må lægge op på sociale medier. Hun forklarer også, at der er kommet aktindsigtsanmodninger, der omhandler borgmesterens Messenger-beskeder.

- Det er borgmesteren, der repræsenterer kommunen, når hun klipper en snor. Mange har klaget over, at borgmesteren er for synlig. Tværtimod ville jeg klage over det modsatte, hvis det var tilfældet, siger hun.

Det er aftalt, at arrangementer, der afholdes af ikke-kommunale virksomheder, hvor kommunen yder et tilskud, som for eksempel arrangementer i Portalen eller lignende, vil repræsentation af kommunen være af borgmesteren og den relevante udvalgsformand. Endelig vedrørende de arrangementer, som kommunen selv arrangerer, såsom nytårskoncert eller lignende, vil alle medlemmer af byrådet som udgangspunkt blive inviteret.

Ifølge forslaget er borgmesterens rolle og beføjelser udtrykkeligt fastlagt i styrelsesloven, og byrådet kan ikke foretage indgreb eller begrænse deri.