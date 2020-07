Artiklen: To piger siddende på skateboard blev påkørt af bil

To piger siddende på skateboard blev påkørt af bil

Fredag aften klokken 19.05 fik Nordsjællands politi anmeldelsen om et uheld, der involverede to piger på henholdsvis 11 og 12 år, der sad sammen på et skateboard da de blev påkørt af en bil, skriver tv2lorry.dk

Uheldet skete på Dalstrøget i Dyssegård. Begge piger er kommet til undersøgelse på hospitalet, men er heldigvis kun lettere skadet.

Ifølge mediet er føreren af bilen ikke blevet anholdt, da det ifølge politiet tyder på at det har været et kedelig ulykke.