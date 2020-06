Færdselsuheld på Helsingørmotorvejen

Nordsjællands politi har mandag eftermiddag klokken 16.51 udsendt en besked på Twitter, at der er sket et færdselsuheld på Helsingørvejen syd for Brogårdsvej i Gentofte i nordgående retning.

Klokken 17.26 har politiet meddelt at man nu var færdig med arbejde på uheldsstedet og alle vognbaner blev åbnet igen.

Der foreligger ikke yderligere informationer i sagen.