Andagt: Anden søndag efter Påske fra Helleruplund Kirke

Kirkerne holder fortsat lukket, men mange kirker og præster formidler det kristne budskab via de sociale medier.

I den vedlagte video kan du følge med i søndagsandagten for den 26. april fra Helleruplund Kirke ved sognepræsten Betina Vejegård.

I denne gudstjeneste vil Betina Vejegard give svar på spørgsmålene, hvorfor Jesus kalder sig selv for ”hyrde” og ”far” og sine tilhører for ”får” eller ”børn”. Hvorfor vælger han det billede af sig selv og ikke ”leder, konge, sejerherre eller hersker” og ”undersåtter”.

Han er den mægtigste mægtige og alligevel vælger han et billede så blidt som billeder med hyrden og får eller faren med barnet på skødet.