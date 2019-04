udvalg vil have forbud mod bolig ved Søndersøs bred

Der kommer ikke nogen privatbolig i Pumpehuset ved Søndersø. Det har et flertal bestående af Socialdemokratiet og Konservative besluttet i Udvalget for Byudvikling og Bolig.

Furesø - 12. april 2019 kl. 11:07 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige der. hvor vejen ind til vandværket slår et knæk og bliver til en grussti, ligger der en bygning helt ned til Søndersøs bred. Ja, faktisk går bygningen ud i søen. Den 109 kvadratmeter store bevaringsværdige bygning er tidligere blevet brugt som pumpehus.

I december 2016 købte Søvand Invest ApS ejendommen. I april måned 2017 kom der så en ansøgning om tilladelse til at etablere en 170 kvadratmeter bolig i bygningen. Den mulighed er opstået som følge af en ændring i planloven i juni 2017.

Et flertal i Udvalget for Byudvikling og Bolig bestående af Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti valgte dog at nedlægge et forbud i henhold til planlovens § 14. Venstre og Liberal Alliance stemte imod med henvisning til, at en privatbolig er den mindst belastende anvendelse af ejendommen.

- Det skal ikke være muligt at lave det til en beboelsesejendom af hensyn til naturværdierne i området, siger udvalgsformand Egil Hulgaard (K), som især lægger vægt på offentlighedens oplevelse af naturværdierne.

- En bolig vil påvirke oplevelse, når man går rundt om søen. Det vil være meget vanskeligt at afgræsen boligen i forhold til omgivelserne, forklarer Egil Hulgaard.

Beslutningen indebærer, at forvaltningen i løbet af et års tid skal udarbejde et forslag til ny lokalplan for området. I sidste ende kan det medføre, at Furesø Kommune bliver pålagt at overtage ejendommen. Forvaltningen vurderer dog, at risikoen for en sådan afgørelse er lille.

DN Furesø har forlængst meldt ud, at en privatbolig midt i naturområdet ikke er ønskværdig.

- Vi er meget tilfredse med beslutningen. Vi mener, at det er et naturområde. Det ville ødelægge naturen at have et enkelt privathus der, siger Carsten Juel, formand for DN Furesø.