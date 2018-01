Henrik Zip Sane er tilbage i Farum og fortæller om sit arbejde i Sverige.

Zip Sane er tilbage med foredrag

Furesø - 25. januar 2018 kl. 10:14

Henrik Zip Sane var chef for arkiv-og museumsvirksomheden i Farum fra 1987 til han 2001 forlod Farum for et job som direktør for Stiftelsen Jamtli midt i Sverige - dvs. ca. 1200 km nord for Farum!

Henrik er nu tilbage i Farum, hvor karrieren startede for ham og fortæller om, hvad han har lavet de seneste 16 år i Sverige, Norden og Europa - men frem for alt i landskaberne Jämtland og Härjedalen. Disse landskaber hørte faktisk under den danske krone som norske landskaber frem til 1645.

I dag er det landskaber med næsten lige så mange elge som fastboende mennesker, men som også er fyldt med turister sommer og vinter, hvor udfordringen er at få museumsvirksomheden til at spille med. Det lykkes ret godt for Jamtli, som er et af de største museer uden for Stockholm, men samtidig er placeret i en egn med meget få fastboende. Henrik fortæller, hvordan det hænger sammen.

Foredraget afholdes i Farum Lokalhistoriske Forening tirsdag den 30 januar klokken 19.00 på Gedevasevang.