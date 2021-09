Zannes sidste stik

Lørdag den 18. september holdes der afsked med Zanne Jahn i Farum Kulturhus. Foto: Jens Berg Thomsen

Coronavirussen har igen og igen udsat den endelige afsked med kulturhusleder Zanne Jahn. Lørdag den 18. september er der reception i Farum Kulturhus

Furesø - 17. september 2021 kl. 12:02 Af Jens Berg Thomsen

Det var egentlig slut tidligere i år, men nu tillader restriktionerne, at der bliver holdt reception for lederen af Farum Kulturhus gennem næsten 30 år, Zanne Jahn.

"Det er næsten halvdelen af mit liv. Jeg har været igennem en rejse fra en tom skole til det, Farum Kulturhus er i dag. Det har været et hav af både fornøjelser og kampe," siger Zanne Jahn.

Hendes sidste gerning i kulturhuset var den årlige julescenografi.

"Den var kun åben i 14 dage, så kom nedlukningen," konstaterer Zanne Jahn, der stoppede endeligt som ansat i Farum Kulturhus den 1. jaunar 2021.

Siden har pandemi og nedlukning fyldt, men Zanne Jahn har også haft tid til at arbejde. Blandt andet har hun løst opgaver som freelancer på det nyopførte rådhus i Egedal Kommune, hvor hun har stillet udstillingsmoduler og podier op.

"Det var en stor opgave, men jeg kunne selv bestemme tiden og dagsordenen," siger hun.

Som der også stod i Furesø Avis tidligere på året, har Zanne Jahn sammen med kunstneren Lene Undit stået bag en ny udsmykning på Gedevasevang i Farum. Men der er blevet droslet ned.

"Jeg har været på i mange år, så jeg har givet mig selv lov til at få ro og trække vejret. Det har været nødvendigt for mig at lande på fødderne igen efter et hektisk liv. Det er ikke fordi, jeg har siddet i en stol og læst bøger, men jeg har selv kunnet bestemme min tid og dagsorden. Det har været rigtig godt og dejligt," siger Zanne Jahn.

Nemt at slippe Zanne Jahn fortæller, at jobbet som kulturhusleder ikke har været svært at slippe for hende.

"Her i coronatiden er der ikke rigtig sket noget, og kulturhuset har jo også været lukket. Så jeg har ikke skullet noget her alligevel. Og jeg vil også sige, at det har absolut ikke været svært at slippe Farum Kulturhus. Jeg har mange interesser, og i dag forstår jeg slet ikke, jeg også har haft tid til at gå på arbejde. Det er noget andet, når man ikke skal tage sig af medarbejdere, budgetter og andre ting. Jeg har været dødpriviligeret ved at have haft et job som det her og have haft så frie hænder, som jeg har haft. Jeg har været til eksamen hele tiden, og omvendt har jeg også bevidst gået til grænsen," siger hun og konstaterer, at hendes stilling som leder er slået op.

Det har ellers været en debat i flere læserbreve i Furesø Avis, for skulle Farum Kulturhus have sin egen leder igen - eller skulle det være med en chef, der også dækkede andre områder i kommunen?

"Det er rigtig godt, at det her hus får en ny leder til at styre det store lokomotiv, som Farum Kulturhus er. Jeg håber, de finder en god, dygtig og kreativ person til at køre det videre. Det skal jo ikke være på samme måde, for verden forandrer sig også. Behovene forandrer sig. Jeg har haft min tid med at bygge det op. Nu kommer der en ny periode med nye tanker. Det er godt for huset. Det blomstrer videre, bare på en anden måde end med mig. Det er spændende, hvis der kommer en med andre ideer, og nogle gange er det godt med et skifte efter 28 år," siger Zanne Jahn.

Skulpturparken er et blivende monument

I sin tid var hun hjernen bag den skulpturpark, der i dag ligger ned mod Farum Sø.

"Det vil jeg udpege som det største i min tid. Udstillinger forsvinder igen, men parken er et monument, der bliver stående. Det er kvalitet, internationalt og noget, folk kan glæde sig over hele tiden, siger hun."

Af udstillinger stikker Christiania-udstillingen fra 2013 ud, fortæller hun.

"Det var den mest spektakulære med masser af samarbejdspartnere og et publikum, der rakte langt ud over kommunegrænsen," siger hun.

Den tidligere Farum-borgmester Peter Brixtofte var i sin tid idémand bag Farum Kulturhus.

"Vi lavede mange store ting med Brixtofte med store udstillinger dengang. Senerehen blev økonomien mindre, og det har også været spændende at arbejde med færre midler. Det er nok den vej, kulturen går. Man skal tænke kreativt og for eksempel samarbejde med erhvervslivet," siger Zanne Jahn.

"Jeg har mødt kreative folk og kunstnere fra hele verden igennem tiden. Der har været så mange internationale kunstnere i forhold til byens størrelse. På en eller anden måde er det sørgmodigt. Jeg har sat pris på kontakten med borgerne og dagligdagen her i huset. Jeg har været enormt glad for den opbakning, jeg har fået af borgerne og brugerne. Det har været vigtigt for mig. Borgerne har været med på sidelinjen og givet udtryk for deres meninger, og dem har jeg altid lyttet til. Det er utroligt vigtigt for at drive et kulturhus, at man lytter til borgerne. Det er det, jeg har arbejdet efter. Nu skal jeg noget andet, og jeg har allerede flere opgaver, der ligger og venter på mig," siger hun.

Der er reception i Farum Kulturhus - hvor ellers - den 18. september.

"Jeg er jo stoppet for næsten et år siden, men de ville gerne holde en reception for mig, og jeg ville gerne have en reception for at sige farvel til borgerne og alle dem, jeg har arbejdet sammen med. Det er en markering af, at nu er det slut," siger Zanne Jahn.

18. september begynder musikken kl. 11.30 i Farum Kulturhus, mens selve receptionen for Zanne Jahn begynder klokken 12.30.