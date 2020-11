Zannes sidste julelandskab i Farum Kulturhus åbenbaret

I lørdags var turen kommet til at afsløre hendes sidste julelandskab i Farum Kulturhus til glæde for alle brugerne, men også for daginstitutionerne samt bedsteforældrene og deres børnebørn. For det er blevet en tradition, at man kigger forbi julelandskabet og deltager i de indbyggede konkurrencer.