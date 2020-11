Artiklen: Zannes kælder er et kulturelt skatkammer

Tilbage i 1990 besluttede Farum Byråd at lukke byens centralt beliggende skole, Paltholmskolen. To år senere åbnede Paltholmcentret i de gamle skolebygninger. Sidenhen skiftede det navn til Farum Kulturhus.

Zanne Jahn var med fra starten og for 27 år siden blev hun ansat som kulturhusleder. Hun har sat sit aftryk på hver eneste millimeter af stedets forvandling fra grå beton til hyggeligt og intimt kulturhus.

Men der er mere af Farum Kulturhus end de fleste gæster aner. For vel er der gallerier, lokalarkiv, teatersal, biografforening, bibliotek, atelier og keramikværksted. Men nedenunder det hele gemmer sig en kulturskat.

For i 25 år har Zanne Jahn samlet på objekter og genstande, som for tid til anden dukker op i foyeren som en del af udstillinger, julescenografier og lignende.

- Det er en stor del af mig selv. Det er guld for mig, og det har det også været for kulturhuset, at vi kunne gå ned i kælderen og finde næsten hvad som helst, fortæller Zanne Jahn, mens hun viser rundt i katakomberne.