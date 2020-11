Zanne spejler sin egen rejse med kulturhuset i julescenografien

Traditionen blev indstiftet for 20 år siden af kulturhusleder Zanne Jahn. Siden har børn og bedsteforældre myldret til Kulturhuset for at nyde julelandskabet, hvor der altid gemmer sig en god historie eller morale.

- Nisserne har været vidt omkring. De har været på Den Blå Planet, ude i rummet, på Grønland og meget mere, sidste år var de ved at uddø pga. klimaet. Nu skal de ud at rejse igen. For nisser kan ikke få corona, siger Zanne Jahn med et smil.