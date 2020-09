Ydungaard klar til 1. spadestik

En gruppe seniorer fra Værløse har brugt mere end seks år på at komme i gang med at opføre Seniorbofællesskabet Ydungård. Men nu sker det. Nærmere bestemt bliver det 1. spadestik taget den 9. september klokken 15.30 på den gamle byggelegepladsgrund ved Langhuset.

- Vi fik byggetilladelsen i fredags. Det har taget mere end seks år at komme så langt, siger formanden for Værløse Almennyttige Boligselskab, Niels Teinhart.

Byggelegepladsen ved Langhuset blev lukket for næsten 20 år siden. Der blev hurtigt talt om boliger på grunden, men det gik i sig selv igen. Det var først i 2013, da Furesø Kommune indkaldte til møde om seniorbofællesskaber, at der atter kom fokus på grunden.

En interessegruppe kastede sig over projektet, som blev opkaldt efter en tidligere gård i området. Siden er der gået tid med at sammensætte beboergruppen, lave udlejningsaftale med Furesø Kommune, afklare afledning af vand fra grunden og meget, meget mere.

VAB er bygherre med Enemærke og Petersen som entreprenør. Der skal opgøres 36 boliger i varierende størrelser samt et fælleshus. Beboerne skal være over 55 år og ingen børn under 15 år. Den oprindelige interessegruppe står forrest til boligerne, men derefter overgår retten til den almindelige venteliste i VAB.