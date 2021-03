X Factor er ovre for Ida fra Farum: Jeg er også lidt lettet

Se billedserie Ida, til højre, på scenen med sin makker Neva i X Factor. Foto: Lasse Lagoni / TV 2 Foto: Lasse Lagoni/Foto: Lasse Lagoni

18-årige Ida har trådt sine børnesko på Lyngholmskolen og på Furesøgård og har altid gerne villet synge og optræde. Nu venter forsøget på at bryde igennem i musikbranchen efter exit

Furesø - 19. marts 2021 kl. 19:17 Af Jens Berg Thomsen Kontakt redaktionen

Flere af de andre deltagere havde våde øjenkroge, og en enkelt havde tårene til at flyde ned ad kinderne, da 18-årige Ida Jensen fra Farum sang sammen med sin makker, Neva Anna Simone Risager Pødenphant Lund. Under gruppenavnet Neva & Ida sang de to for overlevelse i X Factor på TV2 i fredags. Det endte med exit, da deres egen mentor Thomas Blachman sendte de to ud af konkurrencen. Ellers ville den tredje dommer 'Oh Land' have gjort det. Dermed kan Ida Jensen nu koncentrere sig om at opfylde sin drøm om at slå igennem som musiker og sanger.

"Det er gået meget fint i X Factor. Men jeg er også lidt lettet," siger hun oven på det hele til Furesø Avis.

Tonen har i dette års udgave har været værre på de sociale medier end før. Selv samme 'Oh Land' var for nylig i Deadline på DR, hvor hun fortalte om de mange grimme beskeder, som deltagerne har fået i år, og Ida har ikke været forskånet.

"Vi var i farezonen fredagen inden, vi røg ud, og efter det blev det ekstra slemt med folk, der svinede mig til i private beskeder på Facebook, Instagram og Youtube," siger den unge musiker.

Drømmer om musik Både gennem musikskolen i Furesø og gennem klubben Furesøgård har Ida dyrket sin musik, mens hun voksede op i Farum, fortæller hun.

"Jeg har altid dyrket musik og har optrådt. Men for fem år siden begyndte jeg at skrive mine egne sange," siger hun.

Da hun søgte ind til X Factor var det som solist, og makkerskabet med Neva skal fortsætte, men ikke for fuldt blus.

"Vi skal ud og lave vores eget, selvom vi endte som en gruppe i X Factor. Vi stillede også op som solister, og vi vil gerne lave vores eget hver for sig. Vi vil også stadig gerne lave noget sammen, men det skal ikke være det primære," siger Ida om gruppen.

Ikke mainstream Undervejs fik de to kritik for ikke at være 'mainstream' af blandt andet 'Oh Land', og Ida giver dommeren fra programmet ret.

"Jeg synes ikke, vi er så skæve og underlige, som hun sagde i fredags. Men det er rigtigt, at vi begge måske ikke har gået i det samme tøj som andre, og at vi godt kan lide noget andet musik. Og det kan godt være, at X Factor-publikummet ikke er til det," siger Ida, der nu tager hul på tilværelsen efter X Factor.

"Drømmen er at komme ud med min egen musik og at få et publikum. Jeg vil gerne på konservatoriet for at blive dygtigere og møde andre musikere. Det tror jeg vil være godt. Jeg lægger allerede sange ud på Soundcloud og Youtube, og så håber jeg at komme i kontakt med nogle producere," siger Ida.

"Jeg synes, at hele oplevelsen med X Factor har været meget lærerig. Jeg synes også, vi har lavet tre gode gang porformance. Vi er ret stolte af det, vi har fået lavet. Og det har været fedt at få lov til at stå på en scene. Jeg synes også, det var rart at få sagt noget til de haters der med vores optræden," siger Ida.