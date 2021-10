Se billedserie Widex har en aftale med Novo Nordisk og Furesø Kommune om brug af parkeringspladser på Widex-grunden. Den kan blive opsagt, hvis der ikke kommer fremdrift i plangrundlaget. Foto: Mikkel Kjølby

Widex vil opsige parkeringsaftale

Det går ikke ligefrem stærkt med at fremskaffe et plangrundlag for Widex-grunden. Nu har Widex adviceret Furesø Kommune om, at man kan blive nødt til at opsige parkeringsaftale.

Furesø - 21. oktober 2021 kl. 06:00 Af Mikkel Kjølby

Det kom som et chok, da høreapparatvirksomheden Widex flyttede fra Ny Vestergårdsvej i Værløse til et nybygget hovedkvarter i Vassingerød tilbage i 2009.

Lige siden har bygningerne mest af alt lignet spøgelsesbygninger, men de sidste par år er der kommet liv i dem med Furesø Iværksætterhus og den kommunale hjemmepleje. Desuden har Widex længe haft en aftale med naboen Novo Nordisk om udljening af parkeringspladser.

I 2017 forsøgte Widex ved Lars Schönewulf-Greulich at få et nyt plangrundlag med i kommuneplanen for 2017-21, men forgæves.

Fire år senere er der ikke sket det store. Widex-grunden når heller ikke med i kommuneplan 2021-25. Nu reagerer Widex på langsommeligheden.

- Vi er nødsaget tl at forholde os til, at vi bliver nødt til at forsøge at aktivere ejendommen Ny Vestergårdsvej 25 til en meget lav leje - hvis det overhovedet kan lade sig gøre, hvis kommunen ikke vil ændre planforholdene. Det vil indebære, at vi får brug for parkeringspladserne, som vi har lejet ud til Furesø Kommune og Novo Nordisk. Vi kan slet ikke leje ejendommen ud, hvis det er ikke er det nødvendige antal parkeringspladser, siger Lars Schönewulf-Greulich.

En aktivering af Ny Vestergårdsvej nødvendiggøre en opsigelse af parkeringsaftalerne med Furesø Kommune og Novo Nordisk, som altså skal finde andre steder, hvor medarbejderne kan parkere.

Lars Schönewulf-Greulich arbejder videre for at få lavet et plangrundlag.

- Vi havde et møde med Furesø Kommune i sommeren 2017 om at komme med i kommuneplanen for 2017-21. Der er lavet flere kommuneplantillæg siden da. Jeg ved ikke, hvorfor der er gået fire år, uden at vi er kommet videre med plangrundlaget for Ny Vestergårdsvej. Vi har presset på, og der er taget en masse beslutninger, men området er ikke kommet med i kommuneplanen for 2021-25. Der arbejdes nu med en række analyser, som forhåbentligt kommer til at danne grundlag for et nyt plangrund, forklarer Lars Schönewulf-Greulich.

Hos Furesø Kommune forstår man ikke utilfredsheden.

- Furesø Kommune oplever, at der er et godt samarbejde med Widex i forhold til det arbejde, der er i gang med at lave en udviklingsplan for området omkring Nyvestergårdsvej. Det samme gælder de lejemål, som vores hjemmepleje og sygepleje har hos Widex. Et enigt Byråd har tilsluttet sig Udvalg for byudvikling og boligs beslutning om, at der skal laves en udviklingsplan for området, der skal danne grundlag for det fremtidige plangrundlag for området. Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med Widex om dette, siger Claus Torp, By- og kulturdirektør i Furesø Kommune.