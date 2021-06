Se billedserie Demokratiet i funkition. Efter borgermødet fortsatte dialogen mellem politikerne. Her Tine Hessner (tv.) og Egil Hulgaard (th.), som diskuterer med Henning Kornbo fra Miljørådet, Jesper Glyb fra Hareskov Elektric og Solveig Bisgaard fra Fiuresø Industri. I baggrunden formanden for miljørådet, Ingvard Frier. Foto: Mikkel Kjølby

Widex-forslag fik en hård medfart ved borgermøde

Furesø - 18. juni 2021 kl. 18:47 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

VÆRLØSE: - Sådan her bliver det ikke.

Furesø Kommunes direktør for by- og kultur, Claus Torp startede med at sende en klar besked, da der onsdag aften var borgermøde om udviklingen af Widex-grunden og meget mere på Ny Vestergårdsvej.

Herefter præsenterede han en skitse, som er blevet brugt til et volumenstudie. Men der var sat en stort rødt kryds hen over skitsen.

- Den var kun ment som et volumenstudie og ikke mere, men jeg ved fra udvalgsformanden og borgmesteren, at det ikke er den vej, vi vil gå. Det betyder ikke, at vi kan udelukke boligbyggeri i mere end en sals højde, men sådan her bliver det ikke, sagde Claus Torp og blev mødt med klapsalver fra de fremmødte.

Udvalgsformand Egil Hulgaard (K) supplerede:

- Forslaget lever ikke op til de tanker, vi har for fremtidens anvendelse af området. Det giver ikke noget til Furesø. Vi vil hellere starte processen på en mere åben bane, sagde Egil Hulgaard.

Herefter blev det understreget, at processen er lang. Lige nu er der gang i en indledende høringsfase. Når der engang skal laves lokalplaner, bliver det tidligst et godt stykke inde i 2022.

Og så kommer der ellers en række indlæg fra naboer og interessenter. Budskabet var nogenlunde enslydende. Bekymringer over trafikken og blandingen af boliger og erhverv, som Widex har lagt op til i et forslag, som vil nødvendiggøre en ændring af kommuneplanen for området.

Jesper Glyb, direktør for Hareskov Elektric på Kirke Værløsevej, meldte klart ud.

- Set fra min synsvinkel er der i forvejen tale om et meget lille erhvervsområde på Kirke Værløsevej, og det bliver simpelthen for småt, hvis det skal deles op i erhverv og boliger. For en stor håndværkervirkosmhed som vores, ville det ikke være så spændende at blive liggende, lød det fra Jesper Glyb.

Solveig Bisgaard fra Furesø Industri vurderede, at så længe kommunen ikke trådte i karakter, ville Widex have grund til ikke at udleje området til erhverv.

- Naturligvis kan det udlejes til erhverv. Det afhænger også af processen. Hvis man tror, at man kan få lov til at lave boliger, vil man helst lade være med at udleje lokalerne, sagde Solveig Bisgaard, som helst ser områdets anvendelse fastholdt til erhverv.

Henning Kornbo fra Miljørådet i Furesø Kommune opfordrede Widex til at fortsætte stilen fra domicilet i Vassingerød, som er opført i bæredygtig stil.

- Her står vi med en enestående mulighed, for at virkeliggøre de mange fine ord og begreber, hvor Furesø Kommune sammen med bygherren Widex kan realisere et 100 % bæredygtigt byggeri - ikke bare en lysegrøn - men en mørkegrøn løsning, hvor CO 2 aftrykket bliver tæt ved nul. Vi har nemlig her en "foregangs-bygherre", som med sit nye byggeri i Allerød har vist vejen med en række imponerende og alternative løsninger, hvor resultatet er: "Et stort set neutralt CO2 aftryk", sagde Henning Kornbo, som ser uendelige muligheder for at få fyldt bygningerne op med iværksættervirksomheder, ungdomsundervisning,

- Der er et kæmpe potentiale i nye kreative arbejdspladser i Furesø efter Corona, og så stationsnært i tilgift. Realiseringen skal ske i takt med efterspørgslen, så virksomhedernes ønsker og behov bliver tilgodeset og implementeret i byggeriet, forklarede Henning Kornbo.