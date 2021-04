Widex efter protester mod træfældning: Naboerne skaber sig

Se billedserie Det er træet til højre, der er blevet fældet, mens det til venstre stadig står. Det andet store træ kan ikke ses på billedet. Foto: Barbara Kaad Ostenfeld

Der blev fredag fældet to store og gamle træer på Widex-grunden i Værløse. Det skabte stor debat på Facebook, da naboer i protest livestreamede fra fældningen. Hos Widex forstår de ikke kritikken

Flere store træer på omkring 100 år, blev fredag formiddag fældet ved Ny Vestergårdsvej 11 i Værløse på en grund, der er ejet af virksomheden Widex, der producerer høreapparater. Det skabte røre i Facebookgruppen '3500 Værløse', hvor den lokale kunstner Barbara Kaad Ostenfeld livestreamede i over en time fra stedet, mens træerne blev fældet. Hun bor skråt over for den gamle gård og træerne.

Hun livestreamede sammen med andre naboer i protest over fældningen af de gamle træer, som vakte opbakning fra mange på Facebook-siden, der heller ikke kunne forstå, hvorfor træerne skulle fældes.

"Vi har brug for jer Furesø, er det okay, at de her gamle træer bliver væltet. Prøv at se, hvor smukke de er," sagde hun i videoen og gav også opfordringen videre til byrådsmedlemmerne og borgmesteren, som hun forsøgte at komme i kontakt med.

Naboer skaber sig Furesø Avis har derfor taget kontakt til Widex, og her fortæller Lars Schönewolf, der er ansvarlig for virksomhedens ejendomme, at der i alt er blevet fældet fem træer på grunden om fredagen, da de alle havde det 'skidt'.

"Vi har fældet nogle træer på vores grund, der ikke havde det så godt. I starten handlede det kun om tre træer, men det endte med fem træer. Der er ikke noget odiøst i, at vi fælder træerne," siger han.

Lars Schönewolf fortæller, at han er overrasket over naboernes reaktion.

"Vi har nogle naboer, der skaber sig, og det må du godt citere mig for. Det undrer mig, for nogle af træerne var decideret farlige. Det kunne naboerne have undersøgt i forvejen," siger han.

Han har personligt banket på døren hos Barbara Kaad Ostenfeld for at få hende til at fjerne videoen på Facebook.

"Jeg bad om at opslaget blev fjernet, da det overtræder GDPR-reglerne. Jeg går heller ikke over på hendes grund og filmer," siger han.

Der er dog stadig et stort træ tilbage på grunden, som ikke er blevet fældet, og Lars Schönewolf kan ikke fortælle, om de på et senere tidspunkt vil fælde flere træer. Der er umiddelbart ikke planer om at plante nye træer som erstatning, siger han.

Kommunen kom forbi Da det er en privat grund og træerne ikke er fredede, skal Widex ikke varsle Furesø Kommune om fældningen. Men på grund af debatten på Facebook besluttede de hos Driftsgården, der ligger lige ved, at tage et smut forbi samme dag. Det fortæller driftsleder Gert Klausen, der bekræfter, at træerne var syge.

"Jeg var forbi sammen med overgartneren for at besigtige træerne omkring kl.10.30. De har fældet træerne med rettighed omhu i betragtning af, hvor rådne de var. De udgjorde en sikkerhedsrisiko, så det var fint at vælte dem," siger han.

Han fortæller, at der var tale om to træer i den ene ende og tre mindre træer i den anden ende af grunden. Den ene er en blodbøg, som Gert Klausen gætter på, er omkring 100 år, og som blev beskåret for mange år siden.

"Den var begyndt at blive så rådden, at det var et spørgsmål om tid, før den tabte nogle grene et sted, hvor der især færdes mange skolebørn. Det er derfor helt fint at fælde den ud fra vores faglige vurdering," siger Gert Klausen.

Det andet store træ var et valnøddetræ på omkring 80 år, som ifølge driftslederen var så råddent, at den splintredes, da den ramte jorden.

"De tre mindre træer i den vestlige del var birketræer, der var fuldstændig døde og rådne, og som står ud mod en parkeringsplads, hvor folk færdes. Dem ville vi også selv have fældet," siger han.

Frygter sidste træ Barbara Kaad Ostenfeld er enig i, at det ene træ, der stod bagerst ikke havde det godt og derfor burde fældes. Mens hun er mere kritisk over for det store træ tættest ud mod vejen.

"Den bagerste havde det virkelig skidt, den har set forfædelig ud i mange år, så det kan jeg godt forstå. Træet ude ved vejen var ramponeret, men ham der skulle fælde træet mente ikke, der var noget galt med det," siger hun til Furesø Avis.

Hun frygter nu, at det sidste store træ også snart ryger.

"Jeg er virkelig bange for, at de fælder det sidste træ. Widex kan i princippet gøre, hvad de vil, da det er privat grund og træerne ikke er fredet. Men man står med et fantastisk gammelt træ, og jeg synes, at man først skulle lade nogle arkitekter kigge på det, så man kunne lave et grønt område omkring det. Når først man fælder et 100 år gammel træ, så er det væk," siger hun.

Barbara Kaad Ostenfeld mener, at det er pudsigt, at træerne bliver fældet samtidig med, at hele området står over for at få en ny lokalplan, som efter mange år endelig skal sætte gang i en udvikling af den store erhvervsgrund, som Widex ejer. Virksomheden flyttede i 2011 sine aktiviteter til Lynge, men siden har erhvervsområdet for det meste stået tom.

Derfor vil kommunen sætte en proces igang, der skal munde ud i ny lokalplan og tillæg til kommuneplan, som Furesø Avis i sidste uge kunne fortælle. Kommunen sender derfor nu et brev ud til borgerne, der kan komme med input.

"Det der bekymrer mig er, hvis man vælger at jævne alt med jorden," slutter Barbara Kaad Ostenfeld.