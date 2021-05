Kristian Them Hansen er stifter af vingummivirksomheden, der beskæftiger 15 fuldtidsansatte. Foto: Rasmus Roos Lindquist

Voxpop: Vi vil rigtig gerne blive i kommunen

Furesø - 03. maj 2021 kl. 15:11 Kontakt redaktionen

Kristian Them Hansen, stifter af Wally and Whiz

Hvorfor driver I lige præcis jeres virksomhed i Furesø?

"Vi havde lokaler i Osted, men vi ledte efter et nyt sted, og da jeg selv er opvokset i Hareskov og mine forældre gerne ville have kort til arbejde, blev det her. Til september har vi været på Flyvestationen i Værløse i to år, og da vi flyttede virksomheden herud, arbejdede min far på det tidspunkt som CFO, og min mor stod for pakkeriet. De har begge været med fra starten, men de er ved at fase lidt ud, da vi går fra at være et start-up til at få en professionel bestyrelse og ledelse. Nu rykker vi for alvor."

Hvad er den største fordel ved at drive virksomhed i Furesø?

"Furesø er en fed kommune at drive virksomhed i, for det er bare ordentligt her, og det er hyggeligt her på Flyvestationen, hvor vi er tæt på vand og skov. Det er meget lækkert, når man lægger så mange timer på arbejdet, at det ikke bare er en vej, hvor der kun er erhverv.

Vi er lige blevet kåret til Gazelle-virksomhed, og dér var de ude fra kommunen for at ønske tillykke, det er positivt at opleve. Vi fik også en erhvervspris det første år, vi var her, hvor vi var oppe på rådhuset og fik et stort, flot fad af borgmesteren."

Hvad er kommunens, i dine øjne, største udfordring på erhvervsområdet?

"Jeg ser ikke nogen udfordringer. Det eneste, der kunne få os til at vælge en anden kommune, er huslejen, som er dyrere her end for eksempel i Høje Taastrup. Vi er i øjeblikket på udkig efter større lokaler, for vi har ikke plads til at producere mere, og vi kan ikke være flere på kontoret, så det er bare positivt, at vi vækster.

Men vi vil rigtig gerne blive i kommunen, og vi har en i kommunen til at hjælpe os med at finde et andet sted. Samtidig er der også stor rift om lagerplads, særligt under corona, så vi må også erkende, hvis det ikke er muligt at finde noget i Furesø."

