Voxpop: Vi mangler unge til detailhandlen

Jeg er fra Furesø Kommune oprindeligt, og inden jeg overtog min virksomhed, havde jeg et foregående kendskab til kommunen. Derfor har det hele mit liv været tiltrækkende at drive virksomhed i Furesø.

Kunderne er modige og forandringsvillige, og alligevel er de stabile og forudsigelige. Jeg synes, vi har en kundesammensætning, der er meget unik, og det er kunderne, der gør det for mig. Den diversitet, vi har i kommunen, med uddannelse, alder og etiniske sammensætning, er en afspejling af hele Storkøbenhavn, og det er positivt for mig. Jeg kan spejle mig selv i kunderne.

Det er at kunne tiltrække unge til at uddanne sig inden for detailhandel. Vi oplever en udfordring i at kunne tiltrække unge til vores virksomhed, der gerne vil uddanne sig inden for butikslivet som eksempelvis slagter.