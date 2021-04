Nikolai Bøving, Nyt Syn i Farum. Foto: Jens Berg Thomsen

Voxpop: Det rigtige valg var Furesø

Nikolai Bøving, indehaver af Nyt Syn Farum på Farum Hovedgade

Furesø - 28. april 2021

Hvorfor driver I lige præcis jeres virksomhed i Furesø?

Da vi åbnede butikken for 6 år siden kiggede vi på flere forskellige områder primært i nordsjælland/stor københavn. Efter en grundig analyse og muligheder for placering af butikslokalet faldt valget på Farum. Kommunen har en god størrelse og den er let at komme til for kunderne og der er gode vækst muligheder. Vi bor også selv i kommunen og har gjort det i ca. 13 år. Så vi har også et ekstra godt kendskab til kommunen. Det var ikke et let valg, men det var det rigtige valg at min virksomhed skulle ligge i Furesø.

Hvad er den største fordel ved at drive virksomhed i Furesø?

Vi har en kommune hvor borgerne er gode til at bruge og støtte op lokalt i kommunen. Det har de altid været, men specielt i den situation vi har nu med Corona, hvor meget har været lukket ned og nogle virksomheder stadig er lukket. Har jeg oplevet en fantastisk opbakning og støtte. Det har virkeliget været imponerende at opleve og mærke. For mig som detailvirksomhed ligger fordelen i borgernes lokale opbakning til at de vil have lokal detailhandel.

Hvad er kommunens, i dine øjne, største udfordring på erhvervsområdet?

Kommunen må ikke glemme at detailhandlen skal have gode vilkår. Eksemplevis placering af butikker, parkeringspladeser, fremtidige butiksområder. Og lign. Konkurrencen er hård fra de omkring liggende kommuner og Lyngby er en stor konkurrent. Vi skal sikre at handlen bliver i kommunen og ikke flytter over i andre kommuner. Mister vi den lokale handel i Furesø har vi mistet en vigtig værdiskaber. Handlen i kommunen må gerne blive endnu mere differensieret. Der er brancher som slet ikke er repræsentative i kommunens detailhandel og det er vigtig at kommunen er en medspiller til at får så stor en detailhandel til at blive i kommunen. Der er lavet nogle tiltag til at få kommunen til at købe mere lokalt, men også på dette område kan der komme langt mere fokus på. jbt