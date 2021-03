Voldsom trafikulykke: 90-årig i kritisk tilstand

Både politi, ambulance, akutlæge og brandvæsnet ankom til stedet, og brandvæsnet måtte hjælpe med at få en fastklemt person ud af bilen, men det vides ikke, om der er andre tilskadekomne.

Politiet ved ikke præcis, hvad der gik forud for ulykken, men antager, at det er et frontalt sammenstød mellem de to biler. Trafikken er igen normal ved krydset. lmv