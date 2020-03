Der venter en voldgiftssag om udgifterne til at færddigøre Hareskov Børnehus. Men børnene behøver ikke bekymre sig. De har forlængst taget huset i brug.

Voldgiftssag om Hareskov Børnehus

Etableringen af Hareskov Børnehus får et efterspil ved en voldgiftssag.

Furesø Kommune valgte at færdiggøre børnehuset ved brug af en anden entreprenør. Prisen for færdiggørelsen blev på 3,5 mio. kr..

- Regningen for færdiggørelsen er ca. 3,5 mio. kr., som er betalt af kommunen. Det er forvaltningens holdning, at garanti, tilbageholdt byggesum og dagsbodskrav bør kunne dække omkostningerne helt eller delvist, står der i en meddelelse til Udvalget for dagtilbud og familiers seneste møde.