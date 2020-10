Virtuelt foredrag: Bliv klogere på fremtidens fødevarer

Til foreraget kan man blandt andet høre om, hvorfor og hvordan fødevarer vil ændre sig over de næste årtier, den videnskabelige baggrund for ændringerne, og hvordan det påvirker folk allerede de kommende 5-10 år. Og kan man i fremtiden lave en ’veganerbøf’, der ligner og smager som nutidens ribeye steak? Anna Haldrup, institutleder på Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, vil gøre tilhørerne kloge på de emner. Hun forsker i, hvordan man udvikler fremtidens fødevarer baseret på nye proteiner, som f.eks. fermenterede planteprodukter, mikroalger, tang og brug af ’rester’ fra fødevareproduktionen, f.eks. mask fra ølproduktion.

