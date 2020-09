Virksomhed sætter skoleelevers innovation i produktion

- Det var meget udfordrende, men det var også rigtig sjovt at være med og føle at man kunne hjælpe et firma til at spare så mange penge.

- Det var en kæmpe oplevelse for Wexøe at tage del i FIP. Vi fik mange gode løsningsforslag fra eleverne og har endda sat elevernes ide om at lave kuffertmærker af restprodukterne i produktion. Vi er dog ikke i mål endnu, idet vores ultimative mål er ingen restprodukter og ingen miljøfarlige materialer i vores løsninger. Vi kan varmt anbefale andre virksomheder at tage del i FIP og blive inspireret af de unge til at blive ved med at tænke innovativt og bæredygtigt, fortæller direktør for Wexøe, Mogens Brusgaard.