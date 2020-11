Se billedserie Alexander, til højre, er under uddannelse til værktøjsmager, mens Oskar, til venstre, er halvvejs som automatiktekniker. I midten afdelingsleder Jonatan Ilsing Sørensen. Foto: Jan F. Stephan

Virksomhed går forrest med flere lærepladser: Det giver god mening

Hos Værløse-virksomheden Gerresheimer har de en bevidst strategi om at tilbyde lærepladser. Det fik 20-årige Alexander Hansen til at skifte uddannelse, da han som elektriker havde svært ved at finde en læreplads

Furesø - 15. november 2020 kl. 07:43 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det er ingen hemmelighed, at det for mange unge på erhvervsuddannelserne kan være svært at få fingrene i en læreplads. Det kan betyde, at nogle dropper ud, selvom der både nu og i fremtiden er hårdt brug for unge med en erhvervsuddannelse. I Furesø er det for eksempel kun 10,8 procent af de unge, der vælger en erhvervsuddannelse, og det er under landsgennemsnittet.

Hos Værløse-virksomheden Gerresheimer går de imod strømmen, da de siden 2015 har haft en bevidst strategi om at tilbyde flere lærepladser og gerne til voksenlærlinge. Det drejer sig om lærlinge inden for automatiktekniker, værktøjsmager- og plastmageruddannelserne.

Generationsskifte Virksomheden producerer plastemballage til den farmaceutiske industri og har lidt over 100 medarbejdere. Gerresheimer er samtidig en international virksomhed med lokationer i Europa, USA, Sydamerika og Asien. Men lokalt i Værløse tager de nu ansvar og tilbyder lærepladser, og det er der flere årsager til, fortæller afdelingsleder Joakim Ilsing Sørensen.

"Dels vil vi gerne give de ufaglærte operatører en mulighed for at få en uddannelse, for det er ikke altid let at få den mulighed. Som voksenlærling får man en lidt bedre løn, så det er til at håndtere familiemæssigt, og da de allerede har erfaring inden for området, kan de gennemføre det på kortere tid," siger han.

Den anden årsag handler om at sikre, at der også i fremtiden er dygtige medarbejdere fra egne rækker.

"Vi skal sikre et godt generationsskifte. For på et eller anden tidspunkt er der nogle af vores ældre faglærte, der går på pension, og så er der nye, der skal træde til," siger han.

Svært at finde plads Lige nu er 19-årige Oskar Aleksander Woloszyk og 20-årige Alexander Hansen ansat som lærlinge hos Gerresheimer. Oskar Aleksander Woloszyk er i lære som automatiktekniker, som i alt tager fire et halvt år på EUX, og hvor han skiftevis er 20 uger i praktik og 20 uger på skolen.

Oskar Aleksander Woloszyk har indtil videre været halvanden måned hos Gerresheimer, og han føler sig heldig, da han ved hvor svært det kan være at finde en læreplads.

"Det er svært at finde læreplads som automatiktekniker. Der var nogle på min skole, der søgte 40 forskellige steder, og hvis man ikke finder et sted, er der praktikcentre i kommunen. Der var over 50, som skulle i praktikcentre," fortæller han.

Skiftede fra elektriker Alexander Hansen er derimod ved at uddanne sig til værktøjsmager, og han har været hos Gerresheimer i et halvt år. Han har faktisk skiftet uddannelse fra elektriker, da han hørte om muligheden hos Gerresheimer fra et familiemedlem.

"Jeg skiftede faktisk uddannelse for at få en læreplads herude, og jeg kendte i forvejen lidt til virksomheden og dens produkter. Jeg er rigtig glad for, at jeg skiftede til værktøjsmager og for at være herude. Det er en fantastisk virksomhed, og der er god stemning. Det var også en af grundene til, at jeg søgte herud," siger han.

Da han var under uddannelse til elektriker var det mere end svært at få en læreplads, husker han.

"Vi sad over 150 elever i praktikcentret og ledte efter en plads, det var svært. Så da jeg fik muligheden her, greb jeg den med det samme. Det er jeg glad for," siger han.

De er begge i gang med uddannelser, som kræver et højt teknisk niveau, og de to kan forvente at blive attraktive for arbejdsmarkedet.

Virksomheder giver op Joakim Ilsing Sørensen forsøger at give sit bud på, hvorfor der er mange virksomheder, der er tilbageholdende med at tilbyde lærlingepladser. Og hvorfor de ikke behøver at være det.

"Hvis man starter helt fra bunden, skal man være godkendt til at have lærlinge, og allerede det er en showstopper for mange. De tænker måske, at de ikke har kompetencerne til at have lærlinge, så der opgiver de allerede på forhånd. Men det er ikke så svært, hvis man har teknikere inden for området, så kan man i de fleste tilfælde godt blive godkendt," siger han.

Derudover skal ledelsen også godkende at få en ekstra medarbejder i form af en lærling, og det kan også være en udfordring.

"Enhver medarbejder tæller i en virksomhed, og derfor kan være svært at få godkendt en ekstra ressource, som oven i købet skal bruge tid på andet end at være effektiv. Men da vi først fik hul på det, har vi åbnet op for at få godkendt flere lærlinge. Når man allerede er i gang, er det lettere for ledelsen at forstå, at det giver god mening," mener Joakim Ilsing Sørensen.