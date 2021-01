Vinterbadere får bedre forhold

For interessen for vinterbadning har været støt stigende de senere år. Det startede for over ti år siden med fem-ti medlemmer i foreningen De Vilde Svaner. I dag er der op mod 300 medlemmer af Vinterbadeklubben Furisterne med hjemsted på Furesøbad. Dertil kommer alle de uorganiserede, som tager et dyp i det kolde vand.