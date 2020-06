Vingummipenge til Røde Kors

Af Mikkel Kjølby Den lokale vingummifabrikant Wally and Whiz har netop afsluttet endnu en runde med en signaturvingummi, som sælges til fordel for velgørenhed.

- En stor tak til alle dem, som købte vores signaturvingummi fremstillet i samarbejdet med den talentfulde kok, Jakob Mielcke. Vi er meget glad for, at donere 29.096 kroner direkte til Dansk Røde Kors, lyder det fra Kristian Them Hansen.