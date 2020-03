Kristian Them Hansen lancerer to nye Wally and Whiz-kollektioner til sommer.

Vingummikonge lancerer nye smage i samarbejde med Michelin-kokke

- Vi vækstede med 40 procent i forhold til sidste år og har opjusteret produktionen og strategimæssigt, fortæller Kristian Them Hansen fra Wally and Whiz.

For fem år siden fik han nok af livet som kontorslave. Hjemme i køkkenet eksperimenterede han på livet løs med vingummier. Med stor tålmodighed fandt han frem til en formel på konsistens. Derefter fandt han på metoden til at kombinere smagene. Grundlaget for verdens første gourmetvingummi var skabt. Ud fra den formel stiftede han firmaet Wally and Whiz sammen med en kompagnon.

Variationerne kommer med mellemrum, når Wally and Whiz kommer med særlige produktioner. Der er to på vej.

- Der kommer to sommervariationer. Det bliver to smagsbrætter med fem varianter. Den ene har jeg lavet i samarbejde med Michelinkokke. Den anden bliver med eksempler på alle fem smage, surt, sødt, bittert, salt og umami. Det gør jeg for at udfordre folk i det med de fem smagsformer, fortæller Kristian Them Hansen.