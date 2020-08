Kristian Them Hansen får ny kvalifceret sparring fra den nyindsatte bestyrelse i Wally and Whiz. Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen +45 20471567

Vingummifirma klar med bestyrelse

Furesø - 22. august 2020

Det startede hjemme i Kristians køkken, hvor han kogte sukkermasser sammen med pektin og gelatin for at finde frem til den perfekte vingummi.

Det blev basen for firmaet Wally and Whiz, som startede op i ydmyge lokaler i Osted. I foråret 2018 flyttede virksomheden til Jonstrup - ganske tæt på Kristians hjemby, Hareskovby.

Herfra sendes gourmetvingummierne ud til Tyskland, England, Mellemøsten, Sydafrika og flere andre lande. Det kræver en større og størrre professionalisering af virksomheden. I den forbindelse er der for første gang valgt en bestyrelse. Den rutinerede erhvervsmand Christian Læsø er formand for bestyrelsen.

- Wally and Whiz har haft en imponerende vækst og jeg ser frem til at hjælpe holdet med at nå det næste niveau, siger Christian Læsø.

IT-manden Christian Rasmussen fra Hareskovby er også trådt til som bestyrelsesmedlem.

Kristian Them Hansen er klar med en 2023-plan for Wally and Whiz.

- Wally and Whiz er nu klar til at udfolde vores 2023-plan, som indeholder en helt klar målsætning om at blive det førende og foretrukne highend gourmetbrand i hele verden, siger Kristian Them Hansen, som nu får god sparring af bestyrelsesmedlemmerne.

- Vi er nået til et punkt, hvor vi er i gang med at professionalisere virksomheden. Vi indsætter en bestyrelse for at sikre, at vi bevæger os i den rigtige retning, og forhåbentligt i det rigtige tempo, forklarer Kristian Them Hansen.

