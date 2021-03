15-årige Astrid Leander er vinder af Furesø Avis' klummekonkurrence, hvor unge mellem 14-24 år kan fortælle, hvordan det er at være ung under corona. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Vinderklumme: De manglende brikker i puslespillet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vinderklumme: De manglende brikker i puslespillet

Furesø - 20. marts 2021 kl. 08:14 Af Astrid Leander, 15 år, Vestre Alle 16, Værløse Kontakt redaktionen

Jeg føler mig som et puslespil. Men ikke bare hvilket som helst puslespil. Det dér irriterende puslespil, hvor der mangler nogle brikker. Brikkerne er skolen, de sociale sammenhænge, min malerundervisning i Skovhuset, ja, endda de overfyldte busser på vej hjem fra skole. Jeg savner de brikker.

Da landet blev lukket ned i marts, chokerede det mig. Jeg følte dét, som mange andre sikkert også følte. Det specielle øjeblik, hvor man opdager, at man er midt i verdenshistorien. Men den første nedlukning var ikke så slem. Vejret blev bedre, sommerferien ventede lige om hjørnet, og man var sikker på, at man bare lige skulle klare sig til næste mandag, så kom man tilbage i skolen.

Men så kom mutationerne, og her står jeg næsten et år senere og føler på ingen måde det samme som sidste år. Alle dage er gentagelser af i går, afgangseksamenerne nærmer sig, og jeg har ikke været i skole i flere måneder. Jeg savner at have noget at se frem til.

Nu ved jeg af erfaring, at der venter mange mandage før, jeg kan komme tilbage og nyde de sidste måneder af folkeskolen med min klasse. Så på trods af min dejlige familie, naturen omkring mit hus, og mine lærere, der klarer onlineundervisningen, så godt man overhovedet kan, kan jeg mærke, at det slider på mig. Jeg føler mig mærkeligt ensom. Jeg læste på et tidspunkt en bog, hvor der stod: Man finder først ud af, hvor meget noget er værd, når man mister det. Nu har jeg jo langt fra mistet hverken mine venner eller skole, men jeg mærker en my af, hvordan det ville være. Og det er ikke rart.

Ting, jeg plejede at hade, står nu i et helt andet lys. Kristendomstimerne fremstår pludselig som paradis, og de kolde cykelture om morgenen husker jeg nu som slutspurten på Tour de France. For alle disse ting danner et grundlag i mit liv, jeg ikke vidste eksisterede. Mit skelet. Det er en del af den verden, der var før, og som var så meget bedre end nu. Jeg plejer at kalde mig selv følelsesmæssig stærk. Der skal meget til at knække mig. Men nu har jeg mødt en værdig modstander. Corona, du fik mig ikke i første halvleg. Du var lige ved at få mig i anden halvleg.

Men der er sket noget. For nu titter foråret frem. Meldingerne fra myndighederne er blevet mere positive. Jeg ser pludselig det hele i et nyt perspektiv, og det har fyldt mig med håb og energi. Jeg er taknemmelig for de brikker, der aldrig kommer til at mangle i puslespillet, og jeg holder så godt fast på dem, jeg kan. Min familie, mine venner, mine bøger, og jeg kunne blive ved. Når man først begynder at tælle, er der faktisk ret mange. Når jeg om forhåbentlig ikke så langt tid kan fuldende puslespillet igen, vil jeg værdsætte hver enkelt brik højere end før. Det er en værdifuld erfaring at finde ud af, hvor meget mine venner, skolen, fritidsinteresserne og friheden til at gøre det, jeg har lyst til, betyder for mig.

Og puslespillet vil være større end før. Der er kommet nye brikker til - ny erfaring. For mens skolerne har holdt lukket, har vi unge været i livets skole. Ligesom 2. verdenskrigs generation af unge bliver vi unge i dag en generation, der ved, hvordan det er, når verden, som vi kender den, går i stå. Vi kender nu til krisesituationer, og vi kan tage ansvar. Vi ved, at selvom det er hårdt, kommer vi ud på den anden side. Måske har vi lært at sætte pris på de ting, som vi før tog for givet.

Derfor er dette ikke et opråb til politikerne om at åbne mere op. Det er et opråb til mine jævnaldrende. Hvor hård coronatiden end er, så fokusér på alt det positive. Spritflasken skal være halvt fyldt, ikke halvt tom. Vi har lært samfundets svaghed at kende, og hvem skal vende dét til en styrke? Det skal vi. For vi var her, vi blev ramt - og vi er fremtiden.

Vinderklumme Astrid Buch Leander har vundet førstepræmien i Furesø Avis skrivekonkurrence om at være ung under corona. I Furesø Avis kan du læse flere klummer skrevet af unge om coronanedlukningen. Astrid Buch Leander har vundet førstepræmien i Furesø Avis skrivekonkurrence om at være ung under corona. I Furesø Avis kan du læse flere klummer skrevet af unge om coronanedlukningen.