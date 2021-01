Ville skifte sang på mobilen: Nu er han tiltalt for uagtsomt manddrab

I tiltalen står der, at manden "uden at optræde hensynsfuldt" og med manglende opmærksomhed var ved at skifte sang på sin mobiltelefon, der sad i en holder til højre for rattet, da ulykken skete. Han påkørte bilen, som Lisbeth Lykke Harsvik sad bag rattet i. Den ramte et træ, og føreren var dræbt på stedet, står der i tiltalen. Harsviks ægtefælle, der var passager i bilen, blev hårdt kvæstet ved ulykken, og den 23-årige er også tiltalt for at have forvoldt omfattende skader på ham.